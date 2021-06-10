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    Після відмови оскаржувати закриття «Роттердам+» НАБУ має сконцентруватися на реальних справах, – нардеп

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    Після відмови оскаржувати закриття «Роттердам+» НАБУ має сконцентруватися на реальних справах, – нардеп

    Розслідування «Роттердам+» тривало більше 4 років

    Детективи НАБУ відмовилися від безглуздого позову проти прокурора у вже закритій справі «Роттердам+» і тепер мають сконцентруватися на реальних корупційних справах в енергетиці.

    Про це заявив колишній глава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

    «Детективи нарешті визнали те, що нам з вами давно було відомо: у справі немає і ніколи не було збитків, потерпілих і взагалі – складу злочину. І це потрібно було визнати це ще кілька років тому», – зазначив нардеп.

    Ексглава СБУ наголосив, що НАБУ отримало болючий, але важливий урок, чому потрібно розслідувати реальні корупційні схеми і злочини, а не міфи, створені на телеканалах олігархів.

    «А реальна корупція – це імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, це сейшельські офшори керівництва НКРЕКП, це схеми «торгівлі повітрям», які завдають державним компаніям мільярдних збитків», – додав нардеп.

    Він нагадав, що тимчасова слідча комісія парламенту вже надала вичерпні докази кричущих зловживань топчиновників з НКРЕКП, яких достатньо, аби повернути державним компаніям вкрадені у них кошти.

    Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу «Роттердам+» через відсутність в ньому складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

    Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

    8 червня НАБУ відкликало свій позов проти прокурора САП, який закрив справу «Роттердам+» після чого Вищий антикорупційний суд остаточно закрив справу.

    Розслідування «Роттердам+» тривало більше 4 років. За цей період було проведено більше 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.

    Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

    Нагадаємо, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.

    Теги: СБУ НКРЕКП НАБУ САП Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Валентин Наливайченко
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    Після відмови оскаржувати закриття «Роттердам+» НАБУ має сконцентруватися на реальних справах, – нардеп