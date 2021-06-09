Рік відновленню довіри інвесторів, економія 2 млрд євро та нові ризики

10 червня річниця укладання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та виробниками з відновлюваних джерел енергії

Є багато оцінок. Як в будь якій справі такого масштабу – є й критичні. І, якщо цілком відверто, – в цій критиці є частина правди. Але для формування коректних висновків, важливо розуміти повну картину, в якій перебувала галузь наприкінці 2019 року – першій половині 2020 року…

Коли я очолила Міністерство, перемовини з інвесторами в ВДЕ тривали вже близько п’яти місяців. З різною інтенсивністю та успішністю, проте без ввідчутного результату.

В той же час, ситуація в галузі стрімко погіршувалась – рівень оплати виробникам скоротився до 3-5%, а обсяги заборгованості зростали шаленими темпами. Так, якщо за березень 2020 борг перед ВДЕ склав 2,2 млрд грн, то вже наступного місяця зріс до 7,4 млрд грн (+5,2), а в травні – до 11,8 млрд грн (+4,4 млрд грн). Активно будувалися нові об’єкти за зеленим тарифом, що додатково поглиблювало кризу неплатежів. Ціла галузь прямувала в прірву з усіма відповідними наслідками – судовими позовами, арбітражами, різким погіршенням інвестиційного клімату України, зривом наших прагнень до енергетичної євроінтеграції.

В таких умовах, одним пріоритетним завданням моєї команди в Міненерго була оперативна стабілізація ситуації в сфері відновлюваної енергетики. Слід було вирішити відразу декілька взаємовиключних завдань:

усунути причини зростання заборгованості;

знизити фінансове навантаження на тариф оператора системи передачі (тобто – споживачів);

зробити це на компромісних засадах в результаті домовленості з інвесторами.

Саме тому Меморандум мав стати відправною точкою для подолання кризи. І для команди Міненерго було вкрай важливо успішно завершити перемовини і вийти на компромісні домовленості з інвесторами.

Що вдалося за цей рік і що ще в процесі вирішення? Насамперед, вдалось втримати ситуацію в сфері ВДЕ від скочування в неконтрольовану кризу. Як і було домовлено з інвесторами, починаючи з серпня за 2020 рік не було утворено нових боргів і «зелена» енергія по грудень включно оплачена повністю. За даними гарантованого покупця, рівень розрахунків вже в цьому році є досить високий – 93% за підсумками першого кварталу. Також, частково погашено борги 2020 року – загальний обсяг заборгованості минулого року скорочено з 22.4 млрд грн до 16,8 млрд грн. Для споживачів економія склала 6 млрд грн щорічно й 2 млрд євро за весь період – до 2020 р.

Цьому передувала важка робота зі збалансування ринку електричної енергії та покращання фінансового стану гарантованого покупця. Так, для збільшення дохідності від продажу підприємством «зеленої» енергії було внесена зміни до ПСО, до порядку проведення електронних аукціонів за двосторонніми договорами, які дозволили випустити гарантованого покупця на ринок двосторонніх договорів, зменшити обсяг небалансів та покращити рівень розрахунків. Внесені зміни на рівні Закону щодо зниження обов’язкової частки продажу електричної енергії на РДН, а також, стосовно перерозподілу коштів, отриманих НЕК «Укренерго» в якості оплати за доступ до міждержавних перетинів. Крім того, внаслідок складних перемовин, які тривали до кінця минулого року з державними банками, було залучено понад 10 млрд грн кредитів. Ці кошти стали основним джерелом погашення накопиченої у 2020 році перед виробниками з ВДЕ, а також – НАЕК «Енергоатом», заборгованості.

Що потрібно зробити для повного виконання встановлених законом зобов’язань і передбачених Меморандумом домовленостей?

Перш за все – вчасно сплачувати за поточну «зелену» енергію і не утворювати нові борги. Наразі, як відомо, має місце методологічна невідповідність тарифу на послугу з передачі електричної енергії розміру послуги із забезпечення розвитку ВДЕ. При встановленні НКРЕКП тарифу передбачались надходження з державного бюджету України в розмірі 11,5 млрд грн (відповідно до положень закону Про альтернативні джерела енергії). Але, як відомо, ці кошти в державному бюджеті на 2021 рік так і не були закладені. Наразі дещо «рятує» ситуацію з оплатою несприятлива погода, що призводить до зниження генерації «зеленої» енергії відносно планових показників. Тому, за квітень – травень 2021 року сформувалась відносно невелика заборгованість обсягом близько 2 млрд грн. Та очевидно, що за відсутності компенсаторних механізмів в подальшому вона зростатиме.

По друге – виконати зобов’язання і погасити накопичені у 2020 році борги. Інструменти відомі - залучення кредитних коштів під державні гарантії, в тому числі, шляхом випуску «зелених» облігацій. Альтернативними варіантами може бути випуск ОВДП з подальшим бюджетним фінансуванням гарантованого покупця, як це передбачено законопроектом № 5041 Олексія Кучеренка, чи приведення тарифу ОСП до економічно – обґрунтованого рівня.

По третє – запровадити удосконалені конкурентні умови підтримки виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел. Мова йде про запуск «зелених» аукціонів та надання права виробникам самостійно здійснювати продаж електричної енергії на конкурентних засадах, отримуючи відповідну надбавку (т.з. модель контрактів на різницю).

Але передувати таким діям має стабілізація ціноутворення на ринку електричної енергії. Зокрема, усунення маніпуляцій, які «продавлюють» ціну нижче собівартості виробництва електричної енергії та встановлення відповідних запобіжників . Така ситуація негативно позначається не лише на виробниках, а й на здатності «Гарантованого покупця» своєчасно оплачувати зелену енергію в необхідних обсягах.

Тому, у підсумку – Меморандум був першим необхідним кроком для стабілізації ситуації у відновлюваній енергетиці. Але попереду ще тривалий шлях, і для його подолання потрібна воля, бажання та скоординовані зусилля Уряду і учасників ринку.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.