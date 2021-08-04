Плани заморозити ремонти електромереж загрожують відключенням споживачів, – «Розумні мережі»

Сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год

Намір уряду забрати кошти з ремонту і оновлення електромереж на фінансування пільгового тарифу населення незаконне та матиме негативні наслідки для споживачів.

Про це йдеться в заяві Громадської Спілки «Розумні електромережі України».

«Вбивче для операторів систем розподілу ПСО не може бути прийнятим, тому що порушує законодавство та нівелює будь-які шанси ОСР на оновлення застарілих зношених електромереж. Найбільший негативний вплив відчують звичайні споживачі. Адже покладання спеціальних обов’язків унеможливить оновлення електромереж, що зношені на 70% по країні», – йдеться в заяві асоціації.

В асоціації заявили, що такий проект рішення є грубим порушенням українського законодавства і зобов’язань України перед Європейським Союзом.

«Проект постанови порушує Договір про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», – наголосили в асоціації.

Громадська Спілка «Розумні електромережі України» закликала Кабінет міністрів відмовитися від примусової зупинки ремонтів електромереж.

Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Напередодні з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.