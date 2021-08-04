Новоспечений заступник міністра Мустафа Найєм втрапив у конфуз

Мустафа Найєм п'ять років тому обурювався вчинком чиновника, з яким тепер йому доведеться разом працювати

Колишньому нардепу і журналісту нагадали, з ким доведеться йому співпрацювати на новій посаді

Мустафа Найєм, якого сьогодні уряд призначив заступником міністра інфраструктури, має хорошу нагоду поспілкуватися з радником очільника цього ж міністерства Іваном Федорком, вчинком якого Найєм обурювався у 2016 році.

Із червня 2021 Іван Федорко – штатний радник міністра інфраструктури Олександра Кубракова з питань розвитку та реформування «Укрзалізниці»

Нагадаємо, 3 липня 2016 року директор з вантажних перевезень і логістики Міністерства інфраструктури Іван Федорко за кермом Audi Q7 врізався в автомобіль фотокореспондента Макса Левіна, в якому перебували його син і дружина. У лобовому зіткненні серйозно постраждали дружина і син Левіна, з численними переломами їх доправили до лікарні. У дитини діагностували забій головного мозку.

Згодом Федорко втік з лікарні під час аналізів на алкогольне сп’яніння. Поліція заявляла, що веде пошук винуватця ДТП.

Мустафа Найєм, тоді нардеп від Блоку Петра Порошенка, закликав журналістів особисто проконтролювати, щоб лікарі не змогли відмовити у відборі аналізів у Івана Федорка.

«Це жесть! Лікарі офіційно відмовилися брати у Івана Федорка аналізи, тому що у пацієнта подагра, він в реанімації, перебуває поза слідчими діями!» - обурювався він.

Тепер Найєму нагадують, що Федорка можна легко знайти.

«Він з тобою працює в одній будівлі. І до сьогоднішнього дня, навіть був на одній позиції з тобою. Він, як і ти, цього літа був призначений радником міністра інфраструктури. Сьогодні тебе призначили заступником міністра, може і Федорка скоро призначать», - написав журналіст Сергій Грішин та нагадав пости Найємр п’ятирічної давнини.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Мустафу Масі Найєма на посаду заступника міністра інфраструктури.

У червні 2021 року повідомлялось, що Найєма призначили радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.

Тоді повідомлялось, що він відповідатиме за реформування Державної служби України з безпеки на транспорті.