МВС оприлюднило відео затримання чоловіка, який захопив Кабмін

Чоловіку призначено психіатричну експертизу

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабінет міністрів і погрожував підірвати в будівлі гранату. Кадри зняті камерою одного зі співробітників спецпідрозділу поліції.

На чорно-білих кадрах видно, як бійці спецпідрозділу КОРД блокують вхід в будівлю уряду, а потім заходять в нього. Через кілька секунд правопорушника виводять з другого поверху сходами.

Як пояснив глава МВС Денис Монастирський, надалі із затриманим будуть проводитися слідчі дії, в тому числі йому призначать психіатричну експертизу.

«В ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду», – додав міністр.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

Досудове розслідування здійснюватиме Печерське Управління поліції в Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста.

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