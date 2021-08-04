Позбавлення коштів на ремонти обладнання ради зниження тарифів призведе до масових аварій – експерт «Центру Разумкова»

«Мало не щодня на електрообладнанні стаються аварії, що лишають без світла цілі населені пункти»

Плани уряду позбавити операторів електромереж (обленерго) коштів на ремонт ліній електропередачі заради зниження тарифів на електроенергію для населення призведе до масових аварій в мережах і відключень споживачів.

Про це заявив директор енергетичних програм «Центр Разумкова» Володимир Омельченко.

«Цю почесну місію (компенсувати пільговий тариф на електроенергію для населення – прим.) вирішили перекласти на обленерго. Чи це правильний шлях компенсувати провальну роботу менеджменту Енергоатома та НКРЕ КП за рахунок створення додаткових ризиків у роботі критично важливої інфраструктури для кожного українця?», - заявив Омельченко.

Він наголосив, що 70% електромереж мереж в країні знаходяться в аварійному стані.

«Це відчуває на собі кожен українець, адже сидить без світла близько 700 хв на рік. Мало не щодня на електрообладнанні стаються аварії, що лишають без світла цілі населені пункти. Крім того, в Україні найвищий рівень втрат електроенергії – понад 10%. Україна вже зараз за показником надійності поставок е/е (SAIDI) знаходиться на останньому місці у Європі», – додав Омельченко.

Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.година при ринкових цінах вище 4 грн/кВт.годин. Тариф на електроенергію в Україні не переглядався з 2017 року. Він є в 4 рази нижчим ніж у країнах Європи.

За даними державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх видатків домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% платіжки займає опалення і газ.

Напередодні, 3 серпня, стало відомо про плани уряду знизити тарифи ще на 50 коп./кВт.годин за рахунок скорочення видатків на ремонт ліній електропередачі.