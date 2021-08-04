Політолог розповів, як Зеленський використає скандал із екссуддею Чаусом

Справу Чауса витягли, щоб змусити його дати компромат на Порошенка – політолог

Команда президента Володимира Зеленського через справу екссудді Миколи Чауса намагається отримати свідчення проти п'ятого президента Петра Порошенка. Таку думку Gazeta.ua висловив політолог Віктор Бобиренко.

«Чауса витягли, щоб змусити його дати компромат на Порошенка. Влада підвищить тарифи восени. Це може з'їсти рейтинг Зеленського. Тому готують кілька інформаційних бомб. Щоб збити негатив, треба гучно боротися з олігархами. Чаус, як говорять, був ручним суддею п'ятого президента. Зараз із ним працюють спецслужби, щоб він це визнав», – говорить Бобиренко.

Мовляв, йдеться не просто про змагання двох відомств – НАБУ та СБУ. «Бюро робило свою роботу. Служба безпеки заважала. Останню контролює Зеленський. Хоче свідчень на Порошенка», – вважає експерт.

Тепер маємо проблеми із союзниками, наголошує Бобиренко.

«Порушили суверенність Молдови. Прийшли на територію іншої держави, щоб викрасти людину. Чим ми кращі за російських офіцерів Олександра Мишкіна і Анатолія Чепіги (отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочку у Великій Британії)? Це додаткове питання Джо Байдена до Зеленського під час майбутньої зустрічі. Україна дійсно правова держава? Рупори Кремля рознесуть, що Україна – не є європейською. Будь-який подібний провал – в інтересах Москви. Там зроблять мильну бульбашку для пересічного жителя Заходу», – говорить політолог.

Нагадаємо, екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус має два статуси – підозрюваного у справі, яку розслідує НАБУ щодо ймовірного хабаря, і потерпілого у справі щодо його викрадення, яку розслідує СБУ.

У серпні 2016 року Чауса затримали при отриманні хабаря в $150 тис. Заарештувати його не змогли, оскільки Верховна Рада не дала на це дозвіл. Потім Чаус зник.

У квітні його викрали в Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію в Україну.

30 липня в одному із сіл на півдні Вінницької області знайшли Миколу Чауса. Його привезли до Києва сили СБУ, де у них намагалися відбити екссуддю детективи НАБУ.

А сьогодні Чауса затримали детективи НАБУ.

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