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    У Британії забезпечать воднем 668 будинків, шкіл і малих підприємств

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    Газорозподільна мережа, розрахована на використання водневої суміші - У Британії забезпечать воднем 668 будинків, шкіл і малих підприємств

    Газорозподільна мережа, розрахована на використання водневої суміші

    Фото: HyDeploy

    Інноваційний проект в галузі житлово-комунального господарства оцінюється в $30 млн

    Компанія HyDeploy зробила ще один крок до введення водню з нульовим викидом вуглецю в газову мережу Великобританії. Вона отримала дозвіл від Управління охорони здоров'я та безпеки на забезпечення водневої сумішшю 668 будинків, шкіл і малих підприємств в англійському місті Гейтсхед, – повідомляє H2 View.

    Свої перші водневі випробування HyDeploy почала проводити в жовтні 2019 року. У приватну газову мережу Кильского університету додавалася газова суміш, яка містить 20% водню, вона використовувалася в студентському містечку і в будівлях факультетів – сього 130 будівель.

    Новий проект під назвою Ofgem Network Innovation Competition значно масштабніше. Він розрахований на десять місяців і оцінюється в $30 млн. Проект буде реалізований консорціумом, в який крім HyDeploy входять компанії Northern Gas Networks, Cadent, Progressive Energy Ltd, ITM Power і Університет Кіла.

    «Ми раді, що Управління охорони здоров'я та безпеки дали добро на проведення наступного етапу випробувань HyDeploy. Проект надасть більш важливі докази можливостей додавання водню в газову мережу Великобританії в якості ступені до безвуглецевим технологіям опалення, при цьому без шкоди для споживачів», – сказав керівник відділу управління програмами Northern Gas Networks Тім Харвуд.

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    Теги: опалення Велика Британія університет водень
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    У Британії забезпечать воднем 668 будинків, шкіл і малих підприємств