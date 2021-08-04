В Україні найнижчі в світі тарифи на електроенергію для населення, – ексміністр енергетики

Тариф на електроенергію в Україні не переглядався з 2017 року

В Україні найнижчі тарифи на електроенергію в світі, які і близько не покривають витрати на її виробництво. Про це повідомляють Vesti з посиланням на слова ексміністра енергетики Івана Плачкова.

«У нас найнижчі в світі тарифи на електроенергію для населення. У Росії, Молдові і навіть в Білорусі для населення тарифи – вищі», – заявив Плачков.

Він пояснив, що тарифи повинні підвищуватися до економічно обґрунтованих, щоб в кінцевому рахунку, відповідати об'єктивному ринковому рівню.

«Чому тарифи на газ – ринкові, а на електроенергію їх зробили соціальними? Не зрозуміло. НКРЕКП повинна визначити, і вони (тарифи, – прим. Ред.) на першому етапі повинні як мінімум, покривати собівартість. Є ринок вартості електроенергії, у якого є коливання в генерації, і є витрати на транспортування... Ось потрібно порахувати і визначити їх. Насправді, дуже легке завдання», – висловив думку ексміністр палива і енергетики.

Нагадаємо, сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги опалення та природний газ.

Напередодні з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.