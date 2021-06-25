Приєднання України до європейської енергосистеми під загрозою через наміри запровадити акциз на зелену енергію – Омельченко

Сьогодні держава не виконує своїх зобов’язань перед інвесторами

Криза в «зеленій» енергетиці та ризики введення акцизного збору на виробництво зеленої електроенергії ставить під загрозу приєднання України до європейської енергосистеми. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, на сьогодні держава не виконує своїх зобов’язань перед інвесторами в галузь ВДЕ щодо погашення заборгованості, навпаки, борги продовжують зростати.

«Рівень оплати боргів, які виникли до 1 серпня 2020 року, на сьогодні не перевищує 30%. Поточні оплати складають з початку року 90%, в середньому по року будуть 80%. Тобто, борги весь час не тільки не погашаються, вони збільшуються», – розповів Омельченко.

Окрім того, він звернув увагу на деформацію моделі енергоринку, що також негативно позначається на роботі «зеленої» генерації.

«На сьогодні по суті вся генерація українська, всі ключові підприємства, немає значення, державні чи приватні, знаходяться в глибокій економічній кризі і величезних боргах, яких ніколи не було. Тобто, ми бачимо серйозну деформацію моделі ринку, яка в тому числі відображається на зеленій генерації», – пояснив Омельченко.

На його думку, продовження такої політики держави та посилення фіскального впливу у відношенні до «зеленої» генерації може заблокувати приєднання української енергосистеми до європейської.

«Якщо ми надалі будемо йти цим шляхом, то по суті ми заблокуємо приєднання України до ENTSO-E. А це є стратегічним абсолютно завданням для України. Це найбільший, я вважаю, в історії України інвестиційний, найбільш важливий інтеграційний проєкт за всю історію», - наголосив Омельченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.