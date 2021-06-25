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    Економіка та фінанси

    Проєкт №5600 призведе до свавілля податкових органів – ЕВА

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    Проєкт №5600 призведе до свавілля податкових органів – ЕВА

    «Законопроєкт не спрямований на розвиток економіки та покращення бізнес клімату в Україні»

    Ухвалення ініційованих урядом змін до податкового законодавства (законопроєкт №5600) призведе до погіршення інвестклімату в країні та свавілля контролюючих органів. Про це йдеться в заяві Європейської бізнес асоціації на її сайті.

    «Законопроєкт не спрямований на розвиток економіки та покращення бізнес клімату в Україні. Радше, законопроєкт сприяє посиленню фіскального тиску на сумлінний бізнес та створює підґрунтя для свавілля податкових органів», – зазначається в заяві.

    В ЕВА наголосили, що під час роботи над законопроєктом, його ініціатори не вели діалог з бізнесом і проігнорували чисельні зауваження бізнес-спільноти до документу.

    «Цей законопроєкт не влаштовує жодну галузь економіки і жодну профільну бізнес асоціацію», – зазначається в заяві.

    Враховуючи це, у ЕВА закликали депутатів не ухвалювати законопроєкт 5600 навіть в першому читанні, та підготувати за участі представників бізнес-середовища компромісний документ.

    «Закликаємо напрацювати компромісний варіант змін, який не допускав би збільшення адміністративного тиску на бізнес та не створював би підґрунтя для свавілля контролюючих органів. В умовах скорочення прямих іноземних інвестицій ставити під ризик роботу бізнесу, який ще працює в Україні, є вкрай небезпечним та необдуманим рішенням», – підсумували в ЕВА.

    Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.

    Водночас економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків приведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу.
    Нагадаємо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей. Податковий кодекс на своєму засіданні схвалив цей проект і рекомендував його до розгляду Ради.

    Теги: інвестиції бізнес уряд
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    Проєкт №5600 призведе до свавілля податкових органів – ЕВА