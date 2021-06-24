Ініціатива про підвищення рентної ставки вводиться без прорахунку наслідків для галузі – гендиректор «Метінвесту»

За словами Риженкова, ще не пізно внести зміни в законодавчу ініціативу і врахувати як інтереси держави, так і галузевих компаній

Законодавча ініціатива про підвищення рентних ставок за видобуток корисних копалин вводиться без прорахунку наслідків для галузі.

Про це на прес-конференції з нагоди п'ятнадцятиріччя «Метінвесту» повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков, повідомляє «Уніан».

«Найбільше тут бентежить передбачувана непередбачуваність наших законодавців. Практично немає стабільного клімату для галузі, щоб ми могли планувати довгострокові інвестиції, які окупаються 7-10 років», – сказав він.

«Також бентежить те, що ця ініціатива вводиться без прорахунку наслідків для галузі, країни і без обговорення з представниками галузі», – додав гендиректор компанії.

Риженков зазначив, що востаннє рентна ставка підвищувалася менше року тому. При цьому, ще не пізно внести зміни в законодавчу ініціативу і врахувати як інтереси держави щодо наповнення бюджету, так і галузевих компаній.

Риженков вважає, що при прийнятті законодавчих змін слід звернути увагу на практики, які діють у всьому світі.

Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету. Документом пропонується підвищити ставки податків, зокрема, плати за використання води і лісів, екологічного податку, рентних платежів і акцизу на алкоголь і низку інших податків.

Згідно з думкою експертів, ініціативи влади України щодо збільшення податкового навантаження на економіку суперечать заявленим планам щодо прискорення економічного зростання.