Проєкт про екоінспекцію не вирішить проблеми екології, а призведе до зростання корупції, – експерт

«Баланс відповідальності має бути. Тоді весь ринок буде бачити, що створюються справді прозорі правила»

Україна тотально нівелювала всю систему державного екологічного контролю. Тому зараз необхідно не просто ухвалювати нові закони, але й повністю змінити підходи до підбору кадрів та норми їхньої відповідальності. Про це заявила президент професійної асоціації екологів України Людмила Циганок на прес-конференції.

«Немає довіри до органу екологічного контролю, він абсолютно корумпований і, напевно, лише лінивий про це не говорив. Але що потрібно зрозуміти? Що реформа – це не лише паперове рішення і не лише проєкт закону. Реформа одним розчерком закону не відбудеться. На місцях не вистачає підготовлених кадрів, а коштів на перекваліфікацію виділяється абсолютно недостатньо. Професіоналів бракує. Тож для того, щоби ця реформа відбулася, вже зараз повинні бути знайдені ресурси для того, щоби відповідальні особи пройшли перекваліфікацію, щоб вони розуміли і були на одному рівні з дуже добре підготовленими юристами підприємств», – пояснила вона.

Також, за її словами, реформа екологічного контролю не відбудеться, доки в проєкті не буде прописана дуже чітко відповідальність конкретної посадової особи за рішення, які вона на себе бере, інакше корупції не уникнути.

«Якщо навіть середньому інспектору будуть платити зарплату 17 тисяч грн, то при ймовірності виникнення ситуації, коли буде загрожувати підприємству штраф кілька мільйонів гривень – корупційний ризик катастрофічно великий», – впевнена Циганок.

Вона висловила переконання, що в Україні всі розуміють необхідність екологічної реформи, але у нинішній редакції законопроєкт про екоінспекцію (№ 3091) не вирішить існуючі проблеми, адже у ньому відсутній баланс між повноваженнями інспекторів та рівнем їхньої відповідальності.

«Баланс відповідальності має бути створений. Тоді весь ринок буде бачити, що створюються справді прозорі правила, і що не буде посилюватися страшна гідра, яка зараз обсіла всі регіони України, і де замість вирішення проблем ми бачимо лише якісь конкретні інтереси конкретних представників цього органу», – підкреслила Циганок.

Нагадаємо, нещодавно Професійна асоціація екологів України (ПАЕУ) з відкритим листом звернулася до уряду та президента з проханням акцентувати увагу на необхідності невідкладного перезавантаження природоохоронних реформ і визначення дорожніх карт для реалізації державних пріоритетів у цьому напрямку. На переконання ПАЕУ, без перезавантаження екологічна реформа так і залишиться імітацією, яка існує лише на папері.

Раніше у Європейській бізнес-асоціації заявили, що у жодній країні ЄС екоінспекція не має таких необмежених повноважень, які пропонують надати їй в Україні. Також у ЄС немає прикладів, коли один орган представляє всі сфери екологічного нагляду і контролю, і при цьому має майже необмежені повноваження, в тому числі щодо перевірок бізнесу.