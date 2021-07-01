«Контракт з Вітренком незаконний». НАЗК направило припис голові наглядової ради «Нафтогаз України»

Контракт з Юрієм Вітренком, ймовірно, припинять вже дуже скоро

Контракт з Юрієм Вітренком, ймовірно, припинять вже дуже скоро

НАЗК вимагає припинити контракт з головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком на підставі закону «Про запобігання корупції»

Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд.

У приписі НАЗК вимагає припинити контракт з головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком як незаконний на підставі закону «Про запобігання корупції».

Припис був складений після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабінетом міністрів України до Окружного адміністративного суду міста Києва. У поясненнях Кабмін вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства.

Нагадаємо, що 14 червня НАЗК унаслідок моніторингу додержання законодавства про запобігання конфлікту інтересів виявило порушення в діяльності колишнього заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка, який наразі обіймає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У зв’язку з цим НАЗК внесло припис Кабміну.

«Так, закон України «Про запобігання корупції» передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Водночас, працюючи в Міненергетики, колишній заступник міністра системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України». Отже, його призначення на посаду голови правління цього товариства порушує закон», – заявляють у агентстві.

В антикорупційному відомстві додали, що для того, щоби виконати закон та припинити незаконний контракт із головою НАК «Нафтогаз України» загалом не потрібно жодних приписів. Однак, коли закон не виконується, то НАЗК зобов’язане реагувати на такі порушення.

«Єдина мета НАЗК у цьому питанні – забезпечити верховенство права. Ми впевнені, що громадяни України зацікавлені в тому, щоб українські закони працювали на практиці, а не «на папері», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Ознайомитися з текстом припису можна також за посиланням.