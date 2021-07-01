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    Сміття видно з космосу. Звалища на Київщині завдали збитків на 50 млн грн

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    Збитків довкіллю завдали п'ять суб'єктів господарювання на Київщині - Сміття видно з космосу. Звалища на Київщині завдали збитків на 50 млн грн
    Збитків довкіллю завдали п'ять суб'єктів господарювання на Київщині
    Фото: ДЕІ

    На знімках із супутника було виявлено 80 несанкціонованих сміттєзвалищ із загальною площею понад 900 гектарів

    Близько 50 мільйонів гривень збитків завдано довкіллю несанкціонованими сміттєзвалищами на території Київської області. Такі результати перевірок, здійснених Державною екологічною інспекцією. Про це повідомив голова ДЕІ Андрій Мальований.

    Наразі ДЕІ здійснила заходи контролю на 5 суб’єктах господарювання та органах місцевого самоврядування з 57 запланованих:

    • КП «Згурівський комбінат комунальних підприємств»;
    • Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради;
    • Баришівська селищна рада Київської області;
    • ПрАТ «Київспецтранс» (полігон побутових відходів № 5 та № 6);
    • Вишгородське районне комунальне підприємство «Комунальник».

    «Під час перевірок було виявлено низку екологічних порушень, в тому числі захоронення відходів на сміттєзвалищах без відповідних проектів та дозвільних документів», – розповів Мальований.

    Окрім того, ДЕІ направила позовну заяву до суду щодо бездіяльності Баришівської селищної ради Київської області у сфері поводження з відходами та з вимогою вжити заходи для усунення несанкціонованих сміттєзвалищ.

    «Підставою для проведення таких масових перевірок на Київщині стали дані супутникового моніторингу, який здійснюється Держекоінспекцією спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Державним космічним агентством України. На знімках із супутника було виявлено 80 несанкціонованих сміттєзвалищ із загальною площею понад 900 гектарів. Це дорівнює площі приблизно 130 озер Синевир», – зазначив Мальований.

    Він підкреслив, що сміття із нелегальних звалищ, в тому числі з токсичними та небезпечними речовинами, забруднює ґрунти, підземні водоносні горизонти, стає причиною пожеж, а також потрапляє в річки, які розносять відходи по всій України.

    «Саме тому Держекоінспекція здійснює численні перевірки та надає приписи щодо усунення несанкціонованих сміттєзвалищ. Це дозволяє локалізувати проблему та запобігти масштабним негативним наслідкам для довкілля та людей», – додав Мальований.

    Раніше Держекоінспекція за допомогою супутникових ретроспективних знімків виявила захоронення великої кількості відходів на земельній ділянці підприємства ТОВ «Еко-Лідер Т», що у Тернопільській області.

    У лютому цього року екологічна інспекція під час перевірки підприємства «Згурівський комбінат комунальних підприємств» на Київщині виявила численні порушення у сфері поводження з відходами, в тому числі медичними.

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    Теги: екологія сміття Київщина інспекція Андрій Мальований
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    Сміття видно з космосу. Звалища на Київщині завдали збитків на 50 млн грн