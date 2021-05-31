RAB-тариф робить сферу розподілу електроенергії вигідною обленерго і споживачам, – партнер Deloitte

«Система регулювання стає більш прозорою, тому що встановлюється на певний відомий період», – Огаджанян

Запровадження реформи стимулюючого тарифоутворення (RAB-тариф) з початку 2021р робить сферу розподілу вигідною і операторам системи розподілу електроенергії, і споживачам, оскільки для компаній встановлюються показники якості роботи та санкції за їх невиконання. Крім того RAB-тариф сприяє приватизації обленерго. Таку думку висловив Артур Огаджанян, партнер компанії-аудитора, яка входить до «великої четвірки» Deloitte.

Артур Огаджанян заявив, що RAB-тариф спрямований на те, щоб зробити діяльність з розподілу електроенергії вигідною і операторам системи розподілу, і споживачам: «Оператори зобов'язані забезпечити якість послуг, до чого їх спонукають як фактори заохочення за дотримання заздалегідь відомих планових показників, так і санкції за їх порушення».

Експерт підкреслив, що система регулювання стає набагато більш прозорою та прогнозованою для компаній, тому що встановлюється на певний відомий період.

Крім того, експерт компаній- аудиторів «великої четвірки» Deloitte підкреслив, що досвід спілкування з іноземними інвесторами, потенційними покупцями державних акцій компаній обленерго, показав, що впровадження стимулюючого ціноутворення розглядалося ними як обов'язкова умова їх участі в приватизаційних конкурсах.

«Систему стимулюючого регулювання точно можна розглядати як фактор, що сам по собі робить державні обленерго більш інвестиційно привабливими», – наголосив Огаджанян.

Раніше, Артур Огаджанян підкреслив, що порівнювати оцінку регуляторної бази активів з «приватизаційними» оцінками – некоректно, оскільки вони проводились за різними методиками.