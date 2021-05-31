Шмигаль обіцяє вчителям підвищення зарплат на 30%

Із 1 січня посадовий оклад вчителя вищої категорії складає 6461 грн

В Україні зарплата вчителів протягом 2021 року зросте на 30%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука».

«Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%, але, звичайно, наша мета – це не менше, ніж середня заробітна плата в країні. Має бути мінімальний базис для вчителів, для освітян», – повідомив Шмигаль. Також прем'єр запевнив, що до кінця цього року школи у понад трьох тисячах населених пунктах отримають доступ до високошвидкісного інтернету. Крім того, каже Шмигаль, держава має намір забезпечити достатню кількість шкіл і дитячих садочків. «Ми можемо говорити, враховуючи минулий та цей рік, про сотні новозбудованих шкіл та садочків в нашій державі, які створюють якісну сучасну інфраструктуру для освіти», – додав голова уряду.

Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становить 4 859 гривень. Це на 809 гривень більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року – 6 461 гривень.