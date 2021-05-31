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    Шмигаль обіцяє вчителям підвищення зарплат на 30%

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    Крім зарплат вчителям очільник Кабміну обіцяє умім школам інтернет&nbsp; - Шмигаль обіцяє вчителям підвищення зарплат на 30%
    Крім зарплат вчителям очільник Кабміну обіцяє умім школам інтернет 
    Фото з відкритих джерел

    Із 1 січня посадовий оклад вчителя вищої категорії складає 6461 грн

    В Україні зарплата вчителів протягом 2021 року зросте на 30%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука».

    Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становить 4 859 гривень. Це на 809 гривень більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року – 6 461 гривень.
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    Теги: економіка зарплата освіта гроші держава Україна наука вчитель Денис Шмигаль
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    Шмигаль обіцяє вчителям підвищення зарплат на 30%