Банки кажуть «ні» валютним депозитам: що відбувається

Зниження ставок за валютними вкладами триватиме протягом 2021 року

Банкам не потрібна валютна ліквідність, тому вони почали відмовлятися від депозитів. Про це повідомляє «Фінансовий клуб» у проєкті «50 провідних банків України – 2021».

Директор департаменту з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Дудник вважає, що зниження ставок за валютними вкладами, яке розпочалося минулого року, продовжиться і у 2021-му.

«Розвороту тренду зниження дохідності валютних депозитних програм у 2021 році не очікуємо. Навпаки, не виключаємо, що частина банків почне взагалі закривати програми залучення депозитів у іноземних валютах», – наголосив Дудник.

На сайті Укрсиббанку відсутні пропозиції валютних депозитів. «Із середини 2020 року Райффайзен Банк Аваль припинив відкриття нових строкових депозитів у іноземній валюті. Наші клієнти можуть відкривати лише поточні рахунки в іноземній валюті», – сказав керівник з питань заощаджень та трансакційних послуг Райффайзен Банку Аваль Сергій Анніков.

Додамо, що в Україні банки повинні посилено контролювати частину своїх клієнтів і блокувати їхні перекази, якщо є сумніви про те, що джерело доходу легальне та задеклароване.

Раніше українські банки визначили, кому найохочіше даватимуть кредити в 2021 році. Голова правління ПУМБ Сергій Черненко розповів, що останніми роками однією з найпривабливіших сфер для банківського кредитування став агросектор, який стрімко розвивається та інвестує в свій розвиток.