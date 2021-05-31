Життя дорожчає, українці біднішають. Порошенко закликав владу підняти зарплати і пенсії

Цього року Україна вперше з 2017 року скасувала пільговий тариф на електроенергію для населення

Влада має збільшити зарплати, пенсії та субсидії, оскільки в Україні суттєво здорожчали продукти харчування і продовжують зростати тарифи на комунальні послуги, а доходи громадян не зростають. Про це заявив сьогодні п’ятий президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко під час погоджувальної ради

«Я зараз маю визнати, що Зеленський і компанія справжні майстри спорту – тільки не з подолання коронавірусу, а з погіршення рівня життя людей. Саме тому зараз опозиція і парламент заважає партії влади. Бо звідси народ має почути правду. Із завтрашнього дня встановлені ціни на газ для населення будуть рекордними за всю історію існування незалежної України. Тарифи з урахуванням ПДВ і транспортування будуть становити від 9 до 14 тис. грн за тисячу кубометрів. 500 доларів за тисячу кубометрів. Хіба зросла зарплата, хіба зросли пенсії? А може, субсидіями хтось компенсував різке погіршення рівня життя людей? Ні», – констатує Порошенко.

«Навіть сьогодні в порядку денному ми не бачимо змін до бюджету, яким передбачені кошти на збільшення виплати субсидій найменш захищеним верствам населення», – говорить Петро Порошенко.

Він нагадав про урядову «постанову так званої Страстної п’ятниці», коли через паперову тяганину в умовах ковіду людей змушували вишикуватися в чергу з довідками перед офісами соцзабезів.

«Якщо не знаєте як, подивіться на наш досвід 2015 року. Автоматично 7 мільйонам домогоподарств були перераховані субсидії, і люди отримали потужний соціальний захист. Ви ж зараз передбачили субсидії лише трохи більше 2 мільйонам. Скажіть, будь ласка, а 5 мільйонам українських домогосподарств що треба робити?», – обурюється Порошенко.

«З 1 січня цього року ви вперше з 2017 року скасували пільговий тариф на електроенергію для населення. А як же ваші обіцянки вдвічі знизити тариф? Так само як і обіцянки пересісти з кортежу і не заїжджати на державні дачі. Чому ви так швидко про це позабували?», – наголошує п’ятий президент.

«Я твердо переконаний, що все це має бути компенсовано. Компенсовано двократне зростання цін на базові продукти споживання українців індексацією зарплат і пенсій. І з цього приводу нам треба запросити прем`єр-міністра в п`ятницю для того, щоб виконувати норми закону по захисту українців. Вона передбачає у випадку різкого зростання цін індексацію зарплат і пенсій», – нагадав лідер «Європейської Солідарності».

«Ми маємо захищати Україну і українців», – резюмував Петро Порошенко.

Тим часом глава уряду Денис Шмигаль обіцяє вчителям підвищення зарплат на 30%. Прем'єр-міністр вважає, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.