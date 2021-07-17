Рішення про трансформацію вугільної галузі має ухвалювати все українське суспільство – Станіслав Тілліх

Під час IV Міжнародній вугільній конференції до обговорення теми трансформації вугільної галузі залучились понад 200 міжнародних експертів

Спеціальний уповноважений Уряду Німеччини з питань структурних змін у вугільних регіонах України Станіслав Тілліх взяв участь у Міжнародній вугільній конференції, що відбулась у Києві 13 липня. За його словами, у серпні минулого року уряди Німеччини і України підписали угоду про енергетичне партнерство з трансформації вугільної галузі.

«Ця програма розрахована на 5 років та передбачає фінансування у розмірі 35 млн євро. Важливо, що рішення про початок трансформації і про те, якою саме вона буде, має приймати все українське суспільство. Тому що це стосується не лише шахтарів, а й необхідної всебічної підтримки процесів декарбонізації. На початку ми пропонуємо визначити потенціал і перспективи розвитку вугільних регіонів, розробити програму перекваліфікації працівників галузі, визначити ризики, які можуть виникнути в результаті трансформації і тільки потім перейти до реалізації проєктів трансформації», – підкреслив пан Тілліх.

Під час IV Міжнародній вугільній конференції «Вугільні регіони України: справедлива трансформація та видобуток вугілля. Український та міжнародний досвід» до обговорення теми трансформації вугільної галузі залучились понад 200 міжнародних експертів з України, Німеччини, Польщі, Великобританії та Європейського союзу, представників української влади і великого бізнесу, лідерів вугільних профспілок та керівників вуглевидобувних регіонів України.