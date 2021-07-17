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    Рішення про трансформацію вугільної галузі має ухвалювати все українське суспільство – Станіслав Тілліх

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    Україні необхідно визначити потенціал і перспективи розвитку вугільних регіонів - Рішення про трансформацію вугільної галузі має ухвалювати все українське суспільство – Станіслав Тілліх
    Україні необхідно визначити потенціал і перспективи розвитку вугільних регіонів
    Фото: golos.com.ua

    Під час IV Міжнародній вугільній конференції до обговорення теми трансформації вугільної галузі залучились понад 200 міжнародних експертів

    Спеціальний уповноважений Уряду Німеччини з питань структурних змін у вугільних регіонах України Станіслав Тілліх взяв участь у Міжнародній вугільній конференції, що відбулась у Києві 13 липня. За його словами, у серпні минулого року уряди Німеччини і України підписали угоду про енергетичне партнерство з трансформації вугільної галузі.

    «Ця програма розрахована на 5 років та передбачає фінансування у розмірі 35 млн євро. Важливо, що рішення про початок трансформації і про те, якою саме вона буде, має приймати все українське суспільство. Тому що це стосується не лише шахтарів, а й необхідної всебічної підтримки процесів декарбонізації. На початку ми пропонуємо визначити потенціал і перспективи розвитку вугільних регіонів, розробити програму перекваліфікації працівників галузі, визначити ризики, які можуть виникнути в результаті трансформації і тільки потім перейти до реалізації проєктів трансформації», – підкреслив пан Тілліх.

    Під час IV Міжнародній вугільній конференції «Вугільні регіони України: справедлива трансформація та видобуток вугілля. Український та міжнародний досвід» до обговорення теми трансформації вугільної галузі залучились понад 200 міжнародних експертів з України, Німеччини, Польщі, Великобританії та Європейського союзу, представників української влади і великого бізнесу, лідерів вугільних профспілок та керівників вуглевидобувних регіонів України.

    Теги: вугілля фінансування час
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    Рішення про трансформацію вугільної галузі має ухвалювати все українське суспільство – Станіслав Тілліх