Милованов: Україна додатково отримає від МВФ $2,7 млрд

Тимофій Милованов: українська позиція така: ми всі свої завдання виконали, тепер подивимося, яка позиція у МВФ

«Фінансування буде незалежно від нашої програми з МВФ», – переконує Милованов

У межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення Україна отримає $2,7 млрд від МВФ. Про це в інтерв'ю телеканалу «Дом» повідомив радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

«У нас є програма, за якою ми повинні отримати транші МВФ, для неї ми ухвалюємо певні закони. І ми хотіли б до кінця літа закрити всі питання. І українська позиція така: ми всі свої завдання виконали, тепер подивимося, яка позиція у МВФ», – сказав Милованов.

При цьому $2,7 млрд, за словами радника голови Офісу президента, є додатковими позиками поза цією програмою.

«$2,7 млрд – це абсолютно інша історія. У межах збільшення фінансування самого Міжнародного валютного фонду всім країнам-учасницям збільшується частка. Тобто фінансування буде незалежно від нашої програми з МВФ», – сказав Милованов.

Нещодавно глава Мінфіну заявив, що Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна має закрити три головні питання, щоб про продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом та отримати наступний транш. Вимоги стосуються НАЗК, НАБУ та Вищої ради правосуддя.

Як писав «Главком», Міжнародний валютний фонд очікує від України більшого прогресу для отримання нашою країною другого траншу в рамках програми stand-by. Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс 10 червня.

«Деякого прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду необхідно більше», – сказав він.