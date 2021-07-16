Новий очільник МВС, санкції РНБО та катастрофа в Німеччині. Головне за 16 липня

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 16 липня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання п'ятої сесії. Народні депутати йдуть на канікули до вересня.

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського колективу МВС.

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свою суперечку щодо російського газопроводу «Північний потік-2».

Міністерство оборони Німеччини запровадило режим військової катастрофи.

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 16 липня.

«Хочу дуже сильно довіряти»: Зеленський представив Монастирського колективу МВС

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського колективу МВС. «Хочу привітати Дениса Анатолійовича з цією важливою довірою від парламенту, прем'єра, президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром... Ми небагато часу знаємо один одного, працюємо два роки», – заявив глава держави.

Він також наголосив, що важливо, аби керівництво держави довіряло міністрам і насамперед керівництву правоохоронних органів.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

РНБО запровадила санкції ще проти дев’яти осіб зі списку США

Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції ще проти дев'яти осіб, які вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання ради у п'ятницю.

«Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, Залишилося 26. Сьогодні ми прийняли рішення щодо дев’яти особам». По інших особам працюємо», – сказав Данілов.

На запитання журналістів він уточнив, що під санкції не потрапили олігарх Ігор Коломойський, нардеп Олександр Дубінський та ексдепутат Андрій Деркач.

Депутати пішли на канікули. Разумков закрив останнє засідання сесії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання п'ятої сесії. Народні депутати йдуть на канікули до вересня. Лише 12 серпня Рада проведе позачергову сесію напередодні Дня Незалежності.

В останній тиждень перед канікулами нардепи склали графік роботи на осінь-зиму. Згідно з календарним планом, нова сесія розпочнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року.

Збройні сили України збільшаться до 261 тисячі військових

Чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб. Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5558.

«За» проголосували 312 нардепів. Чисельність ЗСУ зросте до 261 тисячі осіб.

Додаткова чисельність передбачається насамперед для військових територіальної оборони.

29 червня нардепи попередньо підтримали закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч.

Заступника глави МВС Геращенка викликають до суду за позовом Порошенка

Заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка викликають до Печерського районного суду міста Києва на засідання у справі про захист честі, гідності та ділової репутації, позивачем у якій є п'ятий президент, народний депутат України Петро Порошенко (фракція «Європейська солідарність»).

Як повідомляє портал «Судова влада», засідання у справі призначено на 11:30 23 липня.

Відповідачем у справі є особисто Антон Геращенко, а його представником – Міністерство внутрішніх справ України, позивачем – Петро Порошенко, його представником – адвокат Олександр Никифоров.

Раніше народний депутат Андрій Парубій із трибуни парламенту повідомив, що Петро Порошенко подав до суду на Антона Геращенка через його висловлювання про нібито причетність «Євросолідарності» до проведення акцій протесту біля будівлею Офісу президента на Банковій, під час яких було пошкоджено двері та вікна Офісу, а також розмальовано стіни будівлі.

Байден і Меркель не дійшли згоди щодо «Північного потоку-2» – Reuters

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свою суперечку щодо російського газопроводу «Північний потік-2», але погодились з тим, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примушення сусідів.

«Хороші друзі можуть не погодитися», – сказав Байден журналістам після двох зустрічей з Меркель у Білому домі, додавши, що обидва лідери попросили свої команди розглянути практичні заходи, які вони можуть вжити разом, якщо дії Росії становитимуть загрозу.

Меркель заявила, що Росія може зіткнутися з санкціями ЄС, якщо порушить домовленість про продовження поставок газу через Україну.

Байден заявив, що висловив свої давні занепокоєння Меркель щодо газопроводу на 11 млрд доларів, який доставить газ з Арктики до Німеччини через Балтійське море, минаючи Україну та позбавляючи її цінних транзитних зборів.

Затверджено новий медичний протокол на відвідування спортивних заходів

В Україні затвердили новий медичний протокол для проведення футбольних матчів. Як повідомляє пресслужба Української Прем’єр-ліги, стадіони по час матчів УПЛ, ПФЛ і жіночих змагань можна заповнювати на 67 відсотків. Такі обмеження будуть діяти для регіонів із зеленою, жовтою і помаранчевою зонами карантину. У червоних зонах проведення матчів з глядачами заборонено.

Також повідомляється, що клуб-господар самостійно приймає рішення присутності глядачів на матчах УПЛ або ПФЛ, але не перевищуючи допустиму норму і за умови дотримання учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, здійснення обов'язкового контролю за станом здоров'я учасників.

Що буде з цінами на тепло і гарячу воду? Шмигаль назвав винних у зростанні тарифів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду, які вже з жовтня можуть зрости на 30-70%, – це «відповідальність місцевої влади». Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Що стосується тарифів на опалення і гарячу воду, ці повноваження зараз повністю передані місцевій владі. Крім того, газові компанії представили альтернативи місцевій владі у вигляді довгострокових контрактів, які дозволять їм стабільно отримувати блакитне паливо без коливання цін», – сказав Шмигаль.

Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.

Влада Німеччини оголосила режим військової катастрофи

Міністерство оборони Німеччини запровадило режим військової катастрофи. Тепер командири зможуть за власним рішенням спрямовувати техніку на допомогу місцевій владі. Про це повідомляє видання Spiegel.

У Німеччині, яка страждає від небезпечної повені, в результаті стихії безвісти зникли понад 1 300 осіб. Керівництво округу повідомило: «Наразі виходимо з того, що є близько 1,3 тис. зниклих. В одному лише районі окружного міста Бад-Ноєнар-Арвайлер вранці було близько тисячі викликів, рятувальні операції досі тривають. Попри складну обстановку, остаточні висновки щодо ситуації в цей час неможливі». Кількість жертв потопу перевищила 100 осіб.

Ф’юрі підтвердив нову дату поєдинку з Вайлдером

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі підтвердив, що третій його бій з Діонтеєм Вайлдером відбудеться 9 жовтня. Поєдинок, нагадаємо, був запланований на 24 липня, проте Тайсон підхопив коронавірус і його попросили залишити США.

Між тим, з’явилися розмови, що жодної хвороби у чемпіона немає. А бій перенесли через низький продаж квитків. Такої думки дотримується промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн.

В Арабських Еміратах навчилися штучно викликати дощі (відео)

В ОАЕ вигадали, як викликати дощ у спекотну погоду. Про це повідомив еміратський портал прогнозу погоди «Марказит аль-Асіфа», передає TengriNews.

Зазначається, що сильні дощі йдуть з середи в різних районах Об’єднаних Арабських Еміратів, незважаючи на 50-градусну спеку в денний час. Дощі випали на північ від селища Хатта в ОАЕ в Хаджарському гірському масиві, в районах Ваді аль-Хілю, Кальба роуд і Хувайлат.

Національне метеорологічне бюро, своєю чергою, також вказало, що дощі пройшли в населених пунктах поблизу міста Аль-Айн столичного емірату Абу-Дабі, де температура піднялася до 47 градусів спеки. Синоптики повідомили, що дощі пішли в ОАЕ влітку, коли в Еміратах не випадають опади, після спеціальних експериментів по засіву хмар.

Французькі науковці визнали, що колиска цивілізації – на Черкащині

Французький науковий журнал назвав один з найвідоміших в Україні археологічних об'єктів – Майданецьке поселення, першим груповим поселенням в історії людства. Про це повідомила адвокат Інна Латишева на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, така інформація опублікована в номері за серпень 2021 року. Майданецьке поселення розташоване на околиці села Майданецьке Тальнівського району Черкаської області.

Воно належить до трипільської культури – на думку вчених, цей протогород існував у 3800-3600 роках до н.е. (тобто, протягом 150-200 років). Розкопки на цьому місці почалися в 70-их роках минулого століття і після тривалої перерви поновлювалися в 2011 і 2013 роках.

Фільм про українську гімнастку взяв приз на Каннському кінофестивалі

Стрічка Елі Граппа «Ольга» отримала приз за найкращий сценарій ювілейного 60-го Каннського тижня критики.

У головній ролі знялася гімнастка з Луганська, вихованка Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного Анастасія Будяшкіна. У фільмі йдеться про українську спортсменку, яка має зробити складний життєвий вибір, доки в її країні відбувається Євромайдан.