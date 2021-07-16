Парламент виділив мільярд на відновлення пам'ятників

В рамках урядового проекту планують реставрувати близько 150 об'єктів культурної спадщини

Верховна Рада виділила один мільярд гривень на урядовий проект «Велика реставрація». Він передбачає фінансування відновлення пам'яток архітектури регіонального значення.

Дане рішення в другому читанні і в цілому підтримали 263 народних депутати.

Згідно із законопроектом №5551-2 субвенції виділять місцевим бюджетам «на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних і консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності».

Кошти будуть перенаправлені з бюджетної програми «Фонд розвитку установ загальнодержавного значення«.

Одержувачем коштів на реставрацію визначено міністерство культури і інформаційної політики України.

Уточнюється, що джерелом надходжень держбюджету для такої субвенції встановлюється плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор і лотерей.