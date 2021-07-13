Родинні зв’язки з НКРЕКП дозволили трейдерам-спекулянтам заробити на енергоринку 30 млрд грн – нардеп

«Ця ситуація склалася завдяки тим спекуляціям на ринку, коли з повітря просто заробляються сьогодні величезні кошти»

Компанії-посередники на ринку електричної енергії завдяки родинним зв’язкам з керівництвом НКРЕКП змогли заробити понад 30 млрд грн. Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб в ефірі «4 телеканалу».

«Ця ситуація склалася завдяки тим спекуляціям на ринку, коли з повітря просто заробляються сьогодні величезні кошти. 30 мільярдів, уявіть собі. Що тобі потрібно для того мати? Стіл, стул, і все, і ти вже можеш заробляти. Мої колеги з Верховної Ради піднімали питання того, що, наприклад, НКРЕКП – там є родинні зв’язки між тими, хто приймає рішення, і між тим, хто виходить і торгує на ринку», – заявила Вікторія Гриб.

За її словами, зв’язки спекулянтів з керівництвом НКРЕКП дають можливості як мінімум отримувати інсайдерську інформацію, а як максимум спеціально передбачені регуляторні умови.

«Коли будуть обмеження для трейдерів, коли вони не будуть мати внутрішньої інформації, то, мені здається, ситуація поліпшиться. Я взагалі на сьогодні зробила би обмеження, щоб виходили і торгували тільки ті, хто генерує електроенергію, а не ті, хто просто заробляють. Це Енергоатом, це теплогенерація, це гідро і зелені. Конкретно виробники електроенергії», – додала Гриб.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків «Енергоатому» та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

За даними Тимчасової слідчої комісії Верховної ради, як мінімум три компанії-посередники з річним доходом понад 15 млрд грн – ТОВ «Нова-енергетична-компанія», «Укрелектроенеспорт», «Енерджікс» зареєстровані на друзів голови НКРЕКП та родичів його підлеглих.