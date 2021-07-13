Нардеп Дубінський зареєстрував постанову про звільнення керівника «Укрпошти»

Депутат вважає, що Смілянський повинен відправитися «на задвірки української історії та політики»

Виключений зі «Слуги народу» нардеп Олександр Дубінський підготував проєкт постанови Верховної Ради про відставку очільника «Укрпошти» Ігоря Смілянського. Про це депутат повідомив у Facebook.

«Цей міжнародний аферист з мільйонної зарплатою за рахунок українських пенсіонерів має нахабство вимагати від листонош, щоб вони стягували з одержувачів жебрацьких пенсій так звані чайові. Тобто, банально обкрадали малозабезпечених і людей похилого віку. Ці чайові, як вважає Смілянський, можуть досягати майже $1000 в місяць», – заявив Дубінський.

За його словами, «така нахабність і аморальність повинні бути покарані», а Смілянський повинен відправитися «на задвірки української історії та політики».

Нагадаємо, на днях гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський спростував заяву про те, що деякі листоноші отримують тисячу доларів на місяць. Мовляв, зарплата зростає завдяки комісіям з продажу товарів і чайових.

Хоча ще нещодавно посадовець сказав, що деякі листоноші заробляють до $1000 і мають чайові.