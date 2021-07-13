У міськраді Борисполя сталася бійка

Після бійки активісти покинули залу, і сесія продовжила роботу

У Борисполі Київської області під час засідання міськради сьогодні, 13 липня, виникла масова бійка. Про це пише видання «ТРС Бориспіль».

Повідомляється, що приводом до конфлікту послужила поява на сесії представників Нацкорпусу. Вони вимагали зустрічі з мером Борисполя, а також закриття місцевого стихійного звалища під Борисполем.

Зазначається, що люди, які зайшли в зал, висловлювали свої вимоги в мікрофон.

Через деякий час до них підійшла група людей і намагалася випровадити їх із сесійної зали. Зав'язалася бійка, через деякий час активісти покинули залу, і сесія продовжила роботу.

Напередодні, 12 липня, у парламенті Грузії сталася бійка (відео).

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