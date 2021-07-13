  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У міськраді Борисполя сталася бійка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Приводом до конфлікту стала поява на сесії представників Нацкорпусу - У міськраді Борисполя сталася бійка
    Приводом до конфлікту стала поява на сесії представників Нацкорпусу
    Фото: «ТРС Бориспіль»

    Після бійки активісти покинули залу, і сесія продовжила роботу

    У Борисполі Київської області під час засідання міськради сьогодні, 13 липня, виникла масова бійка. Про це пише видання «ТРС Бориспіль».

    Повідомляється, що приводом до конфлікту послужила поява на сесії представників Нацкорпусу. Вони вимагали зустрічі з мером Борисполя, а також закриття місцевого стихійного звалища під Борисполем.

    Зазначається, що люди, які зайшли в зал, висловлювали свої вимоги в мікрофон.

    Через деякий час до них підійшла група людей і намагалася випровадити їх із сесійної зали. Зав'язалася бійка, через деякий час активісти покинули залу, і сесія продовжила роботу.

    Напередодні, 12 липня, у парламенті Грузії сталася бійка (відео).

    Дивіться також:
    Теги: депутат бійка політика Київщина активісти Національний корпус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У міськраді Борисполя сталася бійка