Спекулянти на енергоринку заробили мільярди гривень завдяки зв’язкам з керівництвом НКРЕКП, – ексглава СБУ

«Питання корупції в енергетиці буде одним з ключових тем зустрічі Зеленського і Меркель»

Посередники та спекулянти на ринку електричної енергії змогли привласнити десятки мільярдів гривень завдяки зв’язкам з керівництвом регулятора НКРЕКП.

Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

«Корупція на енергетичному ринку покривається та керується топ-чиновниками національного регулятора НКРЕКП, яких, до речі, призначає уряд і президент. Посередники і спекулянти, використовуючи зв’язки з керівником НКРЕКП, пограбували українську енергетику на десятки мільярдів гривень», – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Політик наголосив, що питання корупції в енергетиці буде одним з ключових тем зустрічі президента Володимира Зеленського і федеральним канцлером Ангелою Меркель.

«Обставини перед візитом президента до Німеччини складаються явно не на користь України. Однак відповідальність за це лежить, насамперед на чиновника-корупціонерах», – наголосив екс-глава СБУ.

Також Наливайченко наголосив, що з 1 жовтня зусиллями лобістів російського струму, Україна готується відновити закупівлю електричної енергії з Білоруської АЕС, що ставить під загрозу енергетичну безпеку як самої України, так і всієї Європи.

Нагадаємо, через махінації спекулянтів, яких учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію на початку липня впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного «Енергоатому» в неефективності та непрофесіоналізмі.