Парламентський комітет заблокував урядові пропозиції щодо реформи енергоринку

Депутат Буймістер звинуватила колегу Геруса у сприянні енергетичним спекулянтам

Пропозиції Міністерства енергетики щодо обмеження діяльності компаній-посередників на енергоринку заблоковані комітетом Верховної ради з питань енергетики. Про це написала народний депутат Людмила Буймістер на своїй сторінці у Facebook.

«Минулого міністр енергетики Герман Галущенко повідомив журналістам, що з огляду на бездіяльність НКРЕКП, уже найближчим часом будуть запропоновані зміни до закону, які обмежать спекуляції посередників на ринку електричної енергії. І от вчора комітет з питань енергетики мав розглядати такі зміни. І ці зміни, за словами колег-депутатів, демонстративно і з особливим цинізмом заблокував пан Герус», – повідомила депутат від «Слуги народу».

Вона наголосила, що коли питання торкнулося теми посередників-спекулянтів, він відкрито виступив проти ініціатив міністра енергетики.

«Ця поправка передбачала тимчасову, лише до 1 листопада цього року, можливість обмежити пропозицію на ринку на добу вперед від недобросовісних компаній-посередників. Це дозволило б знизити обсяг спекулятивних, нічим не підкріплених заявок, які зараз перевищують 50% від усіх торгових операцій», – пояснила Буймістер.

Вона додала, що ця поправка, як і анонсував міністр Галущенко, дозволила б стабілізувати цінову ситуацію, зупинити різкі скачки цін і дати генеруючим компанія можливість підготуватися до опалювального сезону.

«Однак, повторюся, пан Герус не допустив цю правку, зіславшись на абсолютно надумані і сміхотворні причини. На жаль, свої особисті інтереси й інтереси спекулянтів-посередників на ринку електроенергії, Герус поставив вище інтересів країни і всієї енергетичної галузі», – підсумувала Буймістер.

Як відомо, 2 липня через цінові махінації трейдерів відбулося різке падіння цін на ринку на добу наперед до історичного мінімуму.

За інформацією народного депутата Олексія Кучеренка, причиною стали зловживання наближених до НКРЕКП трейдерів та посередників. На думку ексголови СБУ Віктора Наливайченка, лише за два дні трейдери-спекулянти завдали державі збитків на суму 300 млн грн.

4 липня НКРЕКП лише тимчасово, на 4 дні, заборонила трейдерам подавати заявки на продаж струму нижче реальної собівартості його виробництва на АЕС. Однак держпідприємства «Енергоатом» та «Центренерго» назвали ці кроки недостатніми.

6 липня відбулася нарада в Міненерго, за результатами якої міністр Герман Галущенко вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації трейдерів та посередників на енергоринку.

Того ж дня Антимонопольний комітет повідомив про намір розслідувати маніпуляції трейдерів на ринку електроенергії.

На думку економіста Бориса Кушнірука, спекулянти і посередники витіснили виробників з ринку електричної енергії, що уже призвело до фактичної зупинки декількох ТЕС і ТЕЦ і блоку Рівненської АЕС.