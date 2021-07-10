Прикордонники не коментують можливий вʼїзд російського репера

Моргенштерн розмістив відео в соцмережі – запевняє, що з України

У Державній прикордонній службі не коментуватимуть інформацію щодо можливого перебування російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) на території України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

«Я не радив би сприймати слова і відео окремих постатей, де вони говорять про перебування в Україні як доконаний факт, що вони перебувають на території України», – сказав він.

Речник ДПСУ додав, що не може підтвердити чи спростувати факт перебування Моргенштерна в Україні, оскільки інформацію про перетин кордону третіми особами розголошувати заборонено.

Водночас він наголосив, що прикордонники діють в межах наданих їм повноважень при пропуску громадян через державний кордон.

У п'ятницю ввечері російський репер виклав своїй Instagram-сторінці відео, де разом із дівчиною стоїть на полі серед соняшників і говорить: «Медовий місяць триває, ми в Україні».

Втім, за даними джерела «Української правди», Валєєв не перетинав кордон України.

Нагадаємо, що одіозний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) взяв до розгляду позов російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України. Виконавець вимагає, аби його виключили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Перед цим Алішер Валєєв заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя.