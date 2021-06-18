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    Украина должна помогать инвесторам в «зеленую» энергетику, а не вводить новые налоги, – эксперт

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    Украина должна помогать инвесторам в «зеленую» энергетику, а не вводить новые налоги, – эксперт

    «У нас хотят предложить зеленый акциз. Нет в Европе нигде такого. От нас уже убежали зеленые инвесторы»

    Украина должна стимулировать приток инвестиций в сектор возобновляемой энергетики и решать проблемы иностранных инвесторов в Украине, а не вводить им новые налоги, в частности акцизный сбор на производство «зеленой» энергии.

    Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

    «У нас хотят предложить зеленый акциз. Нет в Европе нигде такого. От нас уже убежали зеленые инвесторы. От нас уже отказался шведский фонд NEFCO, который сказал: мы больше не будем вкладывать деньги в развитие зеленой энергетики в Украине.

    Он подчеркнул, что это плохой сигнал для инвесторов вообще в мире.

    «Более того, во всех европейских странах не то что акциз не вводят на зеленую энергетику, акциз – это дополнительный налог, а наоборот, стимулируют и помогают в развитии активном энергетики», – добавил Спивак.

    Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине по ставке 3,2%.

    Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

    В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение «Чистая энергия – здоровая окружающая среда» пожаловались в Секретариат Энергетического Сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на «зеленую» энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС .

    28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

    Теги: налоги альтернативные источники энергии компания
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    Украина должна помогать инвесторам в «зеленую» энергетику, а не вводить новые налоги, – эксперт