  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    Иностранным инвесторам нужна предсказуемость в налоговом законодательстве, – Black Iron

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Иностранным инвесторам нужна предсказуемость в налоговом законодательстве, – Black Iron

    «Инвесторы не могут планировать свою деятельность на длительный срок и опасаются пересмотра установленных правил»

    Стабильность и предсказуемость налогового законодательства в Украине – ключевой фактор для инвесторов. Об этом написал CEO Black Iron Мэтт Симпсон в блоге для GMK Center.

    Он напомнил, что правительство Украины вновь инициирует изменение налогового законодательства (законопроект 5600), в частности повышение ряда налогов и сборов.

    «Логика изменения ставок не является плохим сигналом для иностранных инвесторов. Однако гораздо более важны стабильность и предсказуемость налогового климата. Ведь за последние семь лет условия менялись уже дважды. А для инвестиций в ГМК, которые исчисляются сотнями миллионов долларов, налоговая политика должна позволять планировать расходы и выплаты по долговым обязательствам хотя бы с горизонтом в 8-10 лет», – объяснил Симпсон.

    По его словам, непредсказуемость налоговой политики в Украине создает проблемы для инвесторов, поскольку они не могут планировать свою деятельность на длительный срок и опасаются пересмотра установленных изначально правил, на старте инвестирования в проекты.

    «Ключевым для нас является не сколько размер, сколько предсказуемость налоговых изменений, а также в целом государственной политики в отношении инвесторов в тяжелую индустрию. Как иностранный инвестор, мы не являемся субъектом украинской политики и принимаем те правила, которые есть в этой стране. Но вести переговоры с партнерами, банками, планировать свои долговые обязательства было бы гораздо комфортнее, если бы мы понимали, что у такого рода решений есть и экономическое обоснование», – написал Симпсон.

    Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

    В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти следует снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

    Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.

    Теги: правительство налоги инвестиции
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Иностранным инвесторам нужна предсказуемость в налоговом законодательстве, – Black Iron