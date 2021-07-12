Україна втратить конкурентоздатність на енергоринку ЄС у разі запровадження акцизу на «зелений» струм, – експерт

«Приєднання України до європейської електромережі підвищить енергобезпеку постачання, але ми будемо втрачати енергетичну незалежність»

Норма про запровадження акцизу на «зелену» електроенергію має бути вилучена з законопроекту про податкові зміни (№5600), інакше вітчизняні генеруючи компанії втратять конкурентоздатність на енергоринку ЄС. Про це заявив екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт з енергетичних ринків Сергій Чех.

«Що стосується акцизу, то хочу звернути увагу, що синхронне приєднання до системи я певен, відбудеться і будуть у нас можливості для експорту електричної енергії. Але і для імпорту в нашу державу теж будуть можливості. І прийдуть виробники електричної енергії, які не обтяжені акцизом, ми вже будемо втрачати конкурентну позицію», – пояснив Чех.

За його словами, приєднання України до європейської електромережі підвищить нашу енергетичну безпеку постачання, але країна буде втрачати енергетичну незалежність.

«Це різні речі і кількість імпортованого або палива або електричної енергії вона вже є негативна. І може треба і дискусії народним депутатам до другого читання (законопроекту 5600 – ред.) звернути увагу саме на це», – зазначив Чех.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що уряд не лише не виконує свої зобов’язання перед інвесторами в «зелену» енергетику, а ще й зайнявся податковим тероризмом інвесторів, пропонуючи запровадити акциз на струм з відновлювальних джерел.

Водночас народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб заявила, що запровадження акцизу на «зелену» енергетику, що передбачено законопроектом 5600, є фінансовим тиском на сектор «зеленої» енергетики, та наголосила, що цим Україна віддаляється від цивілізованого світу.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні ініційований урядом законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).