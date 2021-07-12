  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У парламенті Грузії сталася бійка (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через бійку&nbsp;пленарне засідання парламенту було зірвано - У парламенті Грузії сталася бійка (відео)
    Через бійку пленарне засідання парламенту було зірвано
    Скріншот з відео

    Журналісти прорвали охорону парламенту і за допомогою опозиційних депутатів увійшли в будівлю

    У понеділок, 12 липня, в Грузії на засідання парламенту прорвалися опозиційні журналісти і громадські активісти. Після цього сталася бійка і засідання парламенту було зірвано, повідомляють «Новини Грузії».

    Зазначається, що журналісти, які напередодні вимагали відставки прем'єра Іраклія Гарібашвілі через смерть побитого радикалами оператора Лексо Лашкарава, прорвали охорону парламенту і за допомогою опозиційних депутатів увійшли в будівлю.

    На вході сталося кілька бійок, постраждав засновник опозиційного телеканалу «Пірвелі» Вато Церетелі. Далі депутати від опозиції зайняли місце спікера, вивісили прапори Грузії і Євросоюзу і вимагали відставки уряду.

    У підсумку пленарне засідання парламенту було зірвано.

    Зазначимо, прем’єр Грузії звинуватив Саакашвілі у підготовці заворушень.

    Нагадаємо, напередодні ввечері у столиці Грузії Тбілісі мітингувальники вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 липня.

    Незадовго до початку акції більше 70-и ЗМІ поширили спільну заяву, в якій було підкреслено, що випадки порушення прав журналістів «наблизилися до критичної межі». Вони просять дипломатів та міжнародні організації відреагувати на факти тиску та переслідування на журналістів 5 липня.

    Як відомо, у неділю в Тбілісі у власній квартирі був знайдений мертвим телеоператор телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава, якого жорстоко побили під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня.

    Лашкарава побили, коли він висвітлював заворушення у зв’язку з проведенням акції протесту через проведення маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Противники ЛГБТ напали на нього недалеко від парламенту Грузії.

    За даними МВС Грузії, тоді постраждали більше 50 журналістів

    Читайте також: У Тбілісі сталися сутички під час акції на підтримку ЛГБТ. Ситуація загострюється
    Теги: ЗМІ депутат бійка Грузія активісти опозиція журналіст парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У парламенті Грузії сталася бійка (відео)