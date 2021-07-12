У парламенті Грузії сталася бійка (відео)

Журналісти прорвали охорону парламенту і за допомогою опозиційних депутатів увійшли в будівлю

У понеділок, 12 липня, в Грузії на засідання парламенту прорвалися опозиційні журналісти і громадські активісти. Після цього сталася бійка і засідання парламенту було зірвано, повідомляють «Новини Грузії».

Зазначається, що журналісти, які напередодні вимагали відставки прем'єра Іраклія Гарібашвілі через смерть побитого радикалами оператора Лексо Лашкарава, прорвали охорону парламенту і за допомогою опозиційних депутатів увійшли в будівлю.

На вході сталося кілька бійок, постраждав засновник опозиційного телеканалу «Пірвелі» Вато Церетелі. Далі депутати від опозиції зайняли місце спікера, вивісили прапори Грузії і Євросоюзу і вимагали відставки уряду.

У підсумку пленарне засідання парламенту було зірвано.

Зазначимо, прем’єр Грузії звинуватив Саакашвілі у підготовці заворушень.

Нагадаємо, напередодні ввечері у столиці Грузії Тбілісі мітингувальники вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 липня.

Незадовго до початку акції більше 70-и ЗМІ поширили спільну заяву, в якій було підкреслено, що випадки порушення прав журналістів «наблизилися до критичної межі». Вони просять дипломатів та міжнародні організації відреагувати на факти тиску та переслідування на журналістів 5 липня.

Як відомо, у неділю в Тбілісі у власній квартирі був знайдений мертвим телеоператор телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава, якого жорстоко побили під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня.

Лашкарава побили, коли він висвітлював заворушення у зв’язку з проведенням акції протесту через проведення маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Противники ЛГБТ напали на нього недалеко від парламенту Грузії.

За даними МВС Грузії, тоді постраждали більше 50 журналістів