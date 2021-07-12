Міноборони Німеччини скасувало зустріч із Зеленським
Зустріч Володимира Зеленського та Аннегрет Крамп-Карренбауер не відбудеться
Зустріч президента Володимира Зеленського, який перебуває з візитом у Німеччині, і глави міноборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер скасована. Про це сьогодні заявив на брифінгу в Берліні представник німецького міністерства.
При цьому причина скасування зустрічі не вказується.
«Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася або не відбудеться, але додаткової інформації для вас у мене немає», – сказав представник міноборони.
Про скасування зустрічі йдеться і в пресрелізі міноборони ФРН. Зустріч повинна була початися близько 14.00 за місцевим часом.
Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з імовірним наступником Меркель. Окрему увагу співрозмовники приділили питанню «Північного потоку – 2». Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.
Окрім того, Зеленський та Лашет обмінялися думками щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва та налагодження ще тіснішого партнерства.
Також обговорили питання боротьби з пандемією Covid-19.
Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.