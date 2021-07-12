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    Міноборони Німеччини скасувало зустріч із Зеленським

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    Володимир Зеленський перебуває з візитом у ФРН - Міноборони Німеччини скасувало зустріч із Зеленським
    Володимир Зеленський перебуває з візитом у ФРН
    Фото: president.gov.ua

    Зустріч Володимира Зеленського та Аннегрет Крамп-Карренбауер не відбудеться

    Зустріч президента Володимира Зеленського, який перебуває з візитом у Німеччині, і глави міноборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер скасована. Про це сьогодні заявив на брифінгу в Берліні представник німецького міністерства.

    При цьому причина скасування зустрічі не вказується.

    «Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася або не відбудеться, але додаткової інформації для вас у мене немає», – сказав представник міноборони.

    Про скасування зустрічі йдеться і в пресрелізі міноборони ФРН. Зустріч повинна була початися близько 14.00 за місцевим часом.

    Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з імовірним наступником Меркель. Окрему увагу співрозмовники приділили питанню «Північного потоку – 2». Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

    Окрім того, Зеленський та Лашет обмінялися думками щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва та налагодження ще тіснішого партнерства.

    Також обговорили питання боротьби з пандемією Covid-19.

    Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.

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    Теги: ЄС Німеччина Міноборони політика Володимир Зеленський президент Аннегрет Крамп-Карренбауер
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    Міноборони Німеччини скасувало зустріч із Зеленським