Міноборони Німеччини скасувало зустріч із Зеленським

Володимир Зеленський перебуває з візитом у ФРН

Зустріч Володимира Зеленського та Аннегрет Крамп-Карренбауер не відбудеться

Зустріч президента Володимира Зеленського, який перебуває з візитом у Німеччині, і глави міноборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер скасована. Про це сьогодні заявив на брифінгу в Берліні представник німецького міністерства.

При цьому причина скасування зустрічі не вказується.

«Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася або не відбудеться, але додаткової інформації для вас у мене немає», – сказав представник міноборони.

Про скасування зустрічі йдеться і в пресрелізі міноборони ФРН. Зустріч повинна була початися близько 14.00 за місцевим часом.

Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з імовірним наступником Меркель. Окрему увагу співрозмовники приділили питанню «Північного потоку – 2». Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

Окрім того, Зеленський та Лашет обмінялися думками щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва та налагодження ще тіснішого партнерства.

Також обговорили питання боротьби з пандемією Covid-19.

Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.

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