Путіну не потрібна зустріч із Зеленським. Він хоче все вирішити з США

Бєлковський: «Путін не розглядає Україну як рівноправного партнера»

Президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, аби полагодити стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує. Про це заявив в інтерв’ю «Главому» політолог Станіслав Бєлковський.

«Путін не розглядає Україну як рівноправного партнера. Тому він впевнений, що якщо він з США про щось домовиться, то Україна буде це просто виконувати», – вважає політолог.

Утім, за словами Бєлковського, зустріч Путіна і Зеленського значно легше буде організувати, якщо вирішиться питання з арештом Медчедчука. «Якщо, наприклад, Медведчук вийде з-під домашнього арешту, організувати зустріч Зеленського і Путіна буде легше. Але логіка Путіна полягає в тому, що якщо Мінські угоди не виконуються, то нема предмету для розмови на цій зустрічі. Вона стає виключно пропагандистським елементом, який Путіну непотрібен, – ця зустріч ніяких балів не всередині країни, ні зовні йому не надасть», – зазначив політолог.

Як раніше повідомлялося, у Кремлі заявили, що на сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. «Ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться», – заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що місце зустрічі Зеленського з главою Кремля Путіним на цей час не обговорюється. Поки йдуть переговори про теми, які планується розглянути. «Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється, є певні контакти і спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли», – сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна дуже складно. Однак, додав міністр, якщо українська сторона побачить, що на цьому саміті можна буде припинити війну на Донбасі, то до його організації буде докладено максимум зусиль.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.