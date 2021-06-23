Введенням акцизу на «зелений» струм Кабмін вбиває євроінтеграційний курс України, – нардеп

«Якщо в арбітражах буде 10 позовів, ми можемо забувати про іноземні інвестиції на території України»

Запровадження акцизного збору на виробництво «зеленої» електроенергії влада знищує інвестиційний клімат в країні та ставить під загрозу євроінтеграційний курс. Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив народний депутат, член комітету з питань антикорупційної політики Володимир Кабаченко.

«Міжнародні зобов’язання на сьогодні дуже чіткі. України має перейти на 20% електроенергії, яка має бути вироблена з відновлюваних джерел енергії. І тому, якщо ми все-таки йдемо до Євросоюзу, ми маємо це правило поважати. Іншого виходу просто немає», – сказав Кабаченко.

Він нагадав, що держава все ще не виконала своїх зобов’язань щодо погашення заборгованості перед інвесторами в «зелену» енергетику, що мала зробити відповідно до підписаного між ними і урядом Меморандуму. Натомість пропонує запровадити акциз на зелену електроенергію, що передбачається законопроектом 5600, який уряд подав до парламенту.

«З однієї сторони, держава сьогодні винна цим компаніям, приватним і іноземним інвесторам, суму понад 16 мільярдів гривень. З іншої сторони, зараз по суті держава збільшує акциз. І тому з яких грошей іноземний інвестор може сплачувати акциз, якщо держава йому винна більше ніж за рік вартість електроенергії, які були вироблені саме з цих відновлюваних джерел енергії?», – пояснив Кабаченко.

На його думку, якщо депутати ухвалять запропоноване урядом запровадження акцизу на «зелену» електроенергію, інвестори звернуться до міжнародного арбітражу, і це фактично зруйнує інвестиційний клімат країни.

«Якщо в арбітражах буде 10 позовів, ми можемо забувати про іноземні інвестиції на території України, ми можемо забувати про інвестнянь, ми можемо забувати про діяльність Юкрейн Інвест, ми можемо забувати абсолютно про всі можливі фонди, які ми на сьогодні ще в якомусь розмірі продовжуємо все-таки залучати в економіку України», – вважає Кабаченко.

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.