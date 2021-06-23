Процес прискорюється – посол Туреччини проінформував, як працюватимуть з Україною у ВПК

«Туреччина працює над розробкою власного корабля, бойового вертольоту, танку»

Україна та Туреччина налагоджують співпрацю у військово-промисловому комплексі. У цьому секторі триває робота з українськими партнерами. Зокрема ухвалене рішення щодо «безпілотників» та будівництва корветів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

«В Україні є дуже великі оборонні потужності, які дісталися Україні в спадок від Радянського Союзу. Є у вас технології, є мозкова потужність. Туреччина протягом останніх 20–25 років здійснює важливі великі інвестиції у військово-промисловий комплекс своєї держави. Ми подолали надзвичайну велику відстань у досягненні самодостатності в цій галузі. І в цьому секторі співробітництва з правильними партнерами пришвидшується наш прогрес», – розповів він.

Ахмет Гюльдере пояснив, що йдеться загалом про військово-промисловий комплекс Туреччини, про те, що діє на морі, у повітрі, на суходолі. Мова про танки, кораблі й будь-яку іншу техніку.

«Туреччина працює над розробкою власного корабля, власного бойового вертольоту, власного танку, безпілотні літальні апарати ви знаєте. Безумовно, можна обговорювати те, яким чином можна скористатися напрацюваннями України, яким чином Україна може увійти до проєктів у Туреччині, чи Туреччина до ВПК в Україні, чи зможемо ми виробляти спільні продукти, а потім продавати їх третім країнам. Це все питання, які обговорюються», – інформував дипломат.

Він додав, що вже є рішення стосовно «безпілотників» та будівництва корветів. Ці питання розглядаються з тим підходом, що вони ітимуть на користь обох сторін.

«Президент Реджеп Ердоган підкреслив дуже важливий момент під час пресконференції під час візиту Володимира Зеленського до Стамбулу у квітні. Він сказав, що дружба між Туреччиною та Україною не має на меті нашкодити якійсь третій країні», – зауважив Ахмет Гюльдере.

Також посол Туреччини розповів, що процес укладання Угоди про зону вільної торгівлі з Україною пришвидшився.