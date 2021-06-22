Саакашвілі не зраджує собі: уже знайшов «баригу» у владі Зеленського

Глава виконкому Нацради реформ жорстко розкритикував одного із міністрів

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі назвав міністра культури Олександра Ткаченка «баригою».

«За інтелігентним виглядом міністра культури ховається звичайний крамар, який торгує своєю посадою замість товарів. Я вже давно не вживаю слово «барига», але його воно характеризує якнайкраще!», – написав Саакашвілі у Facebook.

За його слова, під керівництвом Ткаченка Міністерство культури «перепрофілювалося в звичайне ПП «Роги і копита», яке обдирає українців де і як тільки можна».

«Під виглядом збереження історичної спадщини це міністерство продає дозволи на будівництва в історичних ареалах міст. Як ніхто інший зі своїм одеським і київським досвідом я розумію важливість порятунку і захисту об'єктів культури, але те, що він робить – цьому прямо протилежно, він просто встановив касу і хоче обілечувати всі будівельні об'єкти. Маразм дійшов до того, що вони барижать ці дозволи навіть там, де не мають на це права. У Києві, наприклад, не прийнятий історико-культурний опорний план, але це не заважає Ткаченко кошмарити місцевий бізнес і знахабніти до того, що «оштрафувати» Резиденцію посла Кореї за те, що їм вчасно не занесли. Слава богу, суддя попався адекватний і поставив їх на місце, інакше був би міжнародний скандал!», – додав Саакашвілі про голову Олександра Ткаченка.

Голова виконкому Нацради реформ вважає, що Міністерство культури має намір отримати додаткові контролюючі функції для розширення корупційних можливостей при видачі дозволів.

«Мабуть, такі обмеження «поля діяльності» сильно нервують міністра культури, тому він вирішив його розширити і разом з подільниками протягнув на засіданні Кабміну створення якоїсь інспекції, яка буде дозволяти взагалі всі будівництва, а під шумок ще й обілечувати готелі, підім'явши під себе привласнення категорій (зірок). Причому, якщо раніше це була процедура добровільна, то зараз стає обов'язковою для всіх! Від готелів вони вимагають заповнити декларацію з 215 пунктів, яку ніколи в житті не заповнить жоден притомний бізнес, - відповідно, це пряме запрошення для хабаря. Крім того, з присвоєнням готельної теми хваткий міністр підмазався до модної зараз теми казино – як же вони можуть відкриватися без того, щоб він і їх не обілетив!», – підкреслює Саакашвілі.

Він вважає, що Ткаченко не гідний обіймати пост міністра культури, оскільки не бореться за порятунок історичної частини таких міст як Київ і Одеса.

«Коли ми говоримо про пам'ятки культурної спадщини, ми повинні пам'ятати, що зараз міністром культури є людина, яка хоче знищити Одеську кіностудію на Французькому бульварі, що є об'єктом культурної спадщини всієї України, і замість неї побудувати безликі корпуси. І він – той, хто зазіхає на найдорожче в Одесі і особисто несе відповідальність за будівельне свавілля, яке зараз твориться в центрі Києва, – читатиме лекції про важливість збереження культурної спадщини? Не може бути при президентові Зеленському в уряді такої людини, яка називається міністром. Його не те що з міністрів, його взагалі з держслужби потрібно гнати втришия. Його і всіх йому подібних. Інакше нічого поміняти ніколи не вдасться», – резюмував Саакашвілі.

Як відомо, до приходу до влади Володимира Зеленського Михайло Саакашвілі у багатьох промовах вживав слово «барига». Зокрема, щодо представників влади часів президентства Петра Порошенка.

До слова, у червні Саакашвілі разом зі «слугою народу» Олександром Качурою вийшов з Маріуполя у прямий ефір в одних плавках та рушниках чи банних халатах.