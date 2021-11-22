Якщо Україна не обмежить експорт брухту, то може втратити частину промисловості – експерт

За словами Зінченка, в ЄС вже планують запровадити обмеження на експорт, і Україна має зробити те саме

Металобрухт є стратегічною сировиною, за яку у світі розгортається справжня війна. Тож Україна має обмежити його експорт, щоб зберегти вітчизняну металургію. Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

«Металобрухт став стратегічною сировиною для всіх країн світу з точки зору декарбонізації та досягнення кліматичної нейтральності. І всі країни почали обмежувати, одна за одною, експорт брухту», – зазначив Зінченко у ефірі телеканалу «Україна 24».

Він нагадав, що використання брухту при виробництві сталі дозволяє зменшити викиди, тобто виробництво стає більш екологічним, до чого зараз прагнуть вся європейські країни.

«При виробництві сталі чим більше ти металобрухту використовуєш, тим менше буде викидів в атмосферу парникових газів, СО 2 . Україна взяла на себе зобов’язання зменшити викиди СО 2 . І просто при виробництві сталі потрібно мати брухт, від 15до 30%, щоб робити сталь», – пояснив Зінченко.

Нині ціни на брухт на світових ринках різко зросли і його експорт з України досяг загрозливих масштабів, в результаті чого вітчизняні металурги вже відчувають дефіцит сировини. На думку експерта, Україна має негайно ввести обмеження на експорт брухту, щоб зберегти власну металургійну галузь.

«Металургія в Україні – це 40% експорту. Це 1,6 млрд доларів сплачених податків. Це 12% нашого ВВП. Тобто, ми повинні розуміти, це економічна безпека держави, це пенсії, це соціальні зобов’язання та інше», – наголосив Зінченко.

За словами експерта, в ЄС вже планують запровадити обмеження на експорт, і Україна має зробити те саме, щоб захистити свою промисловість.

«Україна запізнюється. Всі країни почали швидко реагувати: обмежувати експорт, збільшувати мито на експорт. Наприклад, наш сусід Росія вже третій раз в цьому році збільшила мито на металобрухт, щоб обмежити його. Вони швидко реагують. Європа зараз розглядає обмеження експорту металобрухту та введення нових інструментів. І ми повинні робити теж саме», - сказав Зінченко.

Раніше українські металурги звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням обмежити експорт металобрухту, оскільки через дефіцит сировини вітчизняні заводи опинилися на межі зупинки. Згодом Міністерство економіки підготувало проєкт розпорядження про тимчасову заборону на експорт брухту, та проєкт закону щодо підвищення експортного мита на брухт до 200 євро/тонна. Проте жоден із проєктів так і не отримав продовження.

Водночас народний депутат Муса Магомедов заявив, що, якщо не ввести заборону на експорт металобрухту, на Україну очікує масштабна криза в металургії, що негативно позначиться на бюджеті, який недоотримає $1,5 мільярдів.