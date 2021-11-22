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    Думки вголос

    Навіщо Росія концентрує війська біля кордонів України

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін хоче, щоб Росію вважали сильним гравцем - Навіщо Росія концентрує війська біля кордонів України
    Путін хоче, щоб Росію вважали сильним гравцем

    Росія хоче за допомогою військової ескалації показати свою силу

    Мовою оригіналу

    Сегодня утром обсуждали на канале «Дождь» концентрацию российских войск у границ Украины, риски и потенциальные варианты развития ситуации.

    С одной стороны, Россия еще в марте текущего года опробовала технологию военного шантажа – использования угрозы как способа психологического давления, на Запад в том числе. Чтобы Россию считали сильным игроком и все время искали диалога, и дальше был саммит Байден-Путин.

    А, с другой стороны, разведки США и Великобритании обращают внимание на то, что войска размещаются таким образом, что это не выглядит как блеф, и очень напоминает 2014 год. По мнению США, концентрация российских войск у границ Украины не является блефом, и что Россия пока сама не знает, как дальше действовать в отношении Украины.

    Поэтому США призывают выработать вместе с европейскими странами пакет экономических и военных мер, чтобы упредить возможные новые агрессивные действия Москвы.

    Что касается мотивации России, то агрессивные действия могут стать способом не проявления силы, а попыткой скрыть слабость и проигрыш в отношении Украины. Россия, сама же спровоцировавшая аннексией Крыма в 2014 году отказ Украины от внеблокового статуса, теперь не может остановить евроатлантический курс. И чтобы прикрыть свою стратегическую ошибку (аннексию Крыма и войну на Донбассе), Кремль может теперь попытаться таким образом (через военную эскалацию) показать, что Россия сильна.

    Джерело: блог Олени Яхно

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    Теги: Росія Донбас США війна
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    Навіщо Росія концентрує війська біля кордонів України