Навіщо Росія концентрує війська біля кордонів України

Росія хоче за допомогою військової ескалації показати свою силу

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Сегодня утром обсуждали на канале «Дождь» концентрацию российских войск у границ Украины, риски и потенциальные варианты развития ситуации.

С одной стороны, Россия еще в марте текущего года опробовала технологию военного шантажа – использования угрозы как способа психологического давления, на Запад в том числе. Чтобы Россию считали сильным игроком и все время искали диалога, и дальше был саммит Байден-Путин.

А, с другой стороны, разведки США и Великобритании обращают внимание на то, что войска размещаются таким образом, что это не выглядит как блеф, и очень напоминает 2014 год. По мнению США, концентрация российских войск у границ Украины не является блефом, и что Россия пока сама не знает, как дальше действовать в отношении Украины.

Поэтому США призывают выработать вместе с европейскими странами пакет экономических и военных мер, чтобы упредить возможные новые агрессивные действия Москвы.

Что касается мотивации России, то агрессивные действия могут стать способом не проявления силы, а попыткой скрыть слабость и проигрыш в отношении Украины. Россия, сама же спровоцировавшая аннексией Крыма в 2014 году отказ Украины от внеблокового статуса, теперь не может остановить евроатлантический курс. И чтобы прикрыть свою стратегическую ошибку (аннексию Крыма и войну на Донбассе), Кремль может теперь попытаться таким образом (через военную эскалацию) показать, что Россия сильна.

Джерело: блог Олени Яхно

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