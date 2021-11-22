Росія «підсилить» кордон з Україною трьома батальйонами важких вогнеметних установок

Системи на базі військових вантажівок готові до довгих маршів автомобільними дорогами загального користування

Міністерство оборони Росії планує сформувати три батальйони з важкими вогнеметними системами для «прикриття» окупованого Криму та кордону з Україною. Про це повідомляє російське видання «Известия».

До 2027 року підрозділи Південного військового округу отримають колісні машини ТОС-2 «Тосочка» та системи ТОС-1А «Сонцепек» на гусеничному шасі, які прикриють Кавказ, окупований Крим та кордон з Україною.

При цьому ще до 2024 року кількість важких вогнеметних установок у вже наявних підрозділах доведуть до 42 комплектів. До 2027 року планують створити три нових батальйони.

Співрозмовники видання наголосили, що важкі вогнеметні системи зможуть перекинути на західний стратегічний напрямок. Колісне шасі «Тосочки» дозволить здійснювати марші дорогами загального користування.

Раніше гендиректор науково-виробничого об'єднання «Сплав» Олександр Смирнов розповів, що постачання ТОС-2 «Тосочка» у війська розпочнеться у 2021 році. Він зазначив, що підготовка до виконання контракту йде паралельно із випробуваннями машини.

Також нагадаємо, що під час нещодавніх військових навчань «Захід-2021» російська армія вперше випробувала бойових роботів.

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