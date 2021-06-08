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    Закон про промвикиди необхідно доопрацювати у частині надання інтегрованих дозволів, – експерт

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    Закон про промвикиди необхідно доопрацювати у частині надання інтегрованих дозволів, – експерт

    «Проєкт передбачає підстави анулювання інтегрованого дозволу, більше підстав, ніж встановлено діючим законом про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»

    Законопроєкт про промислові викиди (4167) потребує суттєвого доопрацювання в частині надання інтегрованих дозволів, інакше його ухвалення погіршить ситуацію в екологічній сфері. Про це заявив директор представництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у м. Київ Владимир Ткаченко.

    «Процедура отримання цього інтегрованого дозволу (за законопроектом – ред.) відбувається як мінімум за участі трьох сторін: самого суб’єкта господарської діяльності, тоді дозвільного органу та громадськості. Але при цьому якісь збої чи недотримання процедури може бути від будь-якої сторони, а потім відповідальність покладена саме на суб’єкта господарської діяльності», – розповів Ткаченко.

    Зокрема, він зазначив, що представники громадськості цілком можуть навмисно організувати такі збої. «Напевно, ви теж чули і знаєте, що в країні існують різні фейкові активісти, які теж докладаються в процесі. Вони добре відомі підприємствам», – пояснив Ткаченко.

    За його словами, щоб уникнути цього, варто змінити відповідні норми законопроекту ще до ухвалення його в першому читанні. Він також зазначив необхідність відкоригувати норми законопроекту щодо анулювання інтегрованого дозволу.

    «Проєкт передбачає підстави анулювання інтегрованого дозволу, більше підстав, ніж встановлено вже діючим законом про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», – зазначив Ткаченко.

    Раніше голова комітету екології та зеленої економіки Федерації роботодавців України Павло Жила наголосив: законопроєкт про зниження промислових викидів (4167) має враховувати реальний стан вітчизняної промисловості і передбачати державну підтримку для проведення екомодернізації підприємств, а не просто копіювати європейські норми.

    Водночас в Європейській бізнес асоціації України наголосили: Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули.

    Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроект про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.

    Теги: екологія Верховна Рада бізнес Кривий Ріг промисловість
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    Закон про промвикиди необхідно доопрацювати у частині надання інтегрованих дозволів, – експерт