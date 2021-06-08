Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев

Інтернет-гумористи не вірять, що за найближчі три роки в Україні буде висаджено один мільярд дерев

Президент Володимир Зеленський, який пообіцяв у найближчі три роки висадити 1 мільярд дерев, надихнув жартівників з мережі на креатив.

Зокрема, інтернет-гумористи згадали передвиборчу обіцянку тоді ще кандидата в президенти Зеленського: «Весна прийде – саджати будемо».

Нагадаємо, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева в рік,

27 777 777 в місяць,

926 000 на день,

38 580 в годину,

643 в хвилину,

більше 10 дерев в секунду.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна». Про це він заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.

Указ про запуск проєкту Зеленський підписав одразу під час виступу.