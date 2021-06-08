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    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев

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    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев

    Інтернет-гумористи не вірять, що за найближчі три роки в Україні буде висаджено один мільярд дерев

    Президент Володимир Зеленський, який пообіцяв у найближчі три роки висадити 1 мільярд дерев, надихнув жартівників з мережі на креатив.

    Зокрема, інтернет-гумористи згадали передвиборчу обіцянку тоді ще кандидата в президенти Зеленського: «Весна прийде – саджати будемо».

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    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев
    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев

    Нагадаємо, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

    • 333 333 333 дерева в рік,
    • 27 777 777 в місяць,
    • 926 000 на день,
    • 38 580 в годину,
    • 643 в хвилину,
    • більше 10 дерев в секунду.

    Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна». Про це він заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

    «Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.

    Указ про запуск проєкту Зеленський підписав одразу під час виступу.

    Теги: екологія Володимир Зеленський президент ліс
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    Соцмережі відреагували фотожабами на обіцянку Зеленського висадити мільярд дерев