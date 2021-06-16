Законопроєкт про податкові зміни погано вплине на інвестиційний імідж України, – Американська торгова палата

«Ухвалення законопроекту № 5600 порушить принцип стабільності податкового законодавства»

Ухвалення законопроекту про податкові зміни (5600) збільшить фіскальний тиск на бізнес та негативно вплине на економіку країни, він має бути відхилений. Про це йдеться в заяві Американської торгової палати (АСС), розміщеної на її сайті.

За оцінкою експертів компаній-членів Палати, запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України.

В АСС висловили зауваження щодо окремих положень законопроекту, зокрема тих, що стосуються змін в адмініструванні податку на прибуток підприємств у частині списання збитків; внесення змін щодо особливостей застосування ПДВ, які, серед іншого, можуть спричинити проблеми із відшкодуванням ПДВ; погіршення становища платників податків у процесі узгодження податкового зобов’язання та його оскарження; перегляду податкових ставок та збільшення податкового навантаження на окремі галузі, включаючи акцизи, оренду за користування радіочастотним ресурсом, запровадження акцизного збору на відновлювані джерела енергії.

Окрім того, в АСС звернули увагу, що ухвалення законопроекту № 5600 порушить принцип стабільності податкового законодавства, і закликали депутатів його відхилити.

«Бізнес-спільнота занепокоєна впровадженням значних змін до податкового законодавства без передбачення достатнього перехідного періоду. Це негативно впливає на інвестиційну привабливість України, адже такі зміни шкодять довгостроковому бюджетному плануванню компаній», – зазначається в заяві.

Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.

Водночас народний депутат Олексій Устенко зауважив, що податкові ініціативи уряду повинні прийматися тільки після обговорення з профільними бізнес-асоціаціями та врахування їх зауважень.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.