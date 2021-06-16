Те, що не сказали про податкову амністію

Ми заохочуємо тих, хто ніколи не поважав закони

Сьогодні чимало експертів написали плюси та мінуси прийнятого закону про податкову амністію. Додам ще декілька важливих коментарів про те, на що треба звернути увагу.

Держава обіцяє, що не каратиме учасників податкової амністії за ухилення від сплати податків

Я не вірю. Давайте так, держава – це люди. Я не вірю людям, які не тримають слово. Людям, які ставлять підпис під Меморандумом з МВФ, а потім відмовляються від своїх обов’язків. Для яких біле – це чорне, а чорне – це біле. Не вірю тим, хто сам порушує закони. Не вірю корупціонерам. Не вірю податківцям. І суспільство не вірить.

Є така думка, що податкову амністію прописали під певну когорту людей. І в це я теж не вірю. Влада змінюється, а потім народові обіцяють «саджати навесні». Тотальна недовіра.

Декларанту не потрібно буде пояснювати джерела походження грошей

Для одноразового добровільного декларування декларант повинен розмістити кошти в національній та іноземній валютах в готівковій формі та / або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в українських банках. При цьому банки повинні перевіряти ці кошти, згідно з вимогами законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Почитайте Постанову НБУ «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65. Тут прописані всі процедури, які має провести банк, як суб’єкт фінансового моніторингу з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Податкова і не зможе перевіряти джерело походження коштів, непрямі методи контролю не запроваджені в Україні. А от фінансовий моніторинг – може, його ніхто не відміняв. Банк перевіре.

Не можна буде легалізувати активи, отримані внаслідок скоєння кримінальних злочинів, відмінних від ухилення від сплати податків чи недотримання валютного законодавства

Хтось має перевірити, чи не легалізуєте ви такі активи, отримані внаслідок скоєння кримінальних злочинів. Хто це буде? Органи прокуратури України, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України? Саме цим органам розкривається банківська таємниця щодо юридичних та фізичних осіб, просто на письмовий запит.

Тож, деяким доведеться зустрітися з правоохоронними органами. Іноді (часто) це гірше, ніж податкова.

І головне

Держава, яка на словах гарантує справедливість всіх перед законом, насправді пропонує за безцінь легалізувати доходи обраним.

Щось не так з цінностями в державі . . .

Ми заохочуємо тих, хто ніколи не поважав закони. Тих, хто ніколи не сплачував податків. Ми буквально благаємо їх сплатити мізерні податки. І в такий спосіб показуємо всім лікарям, вчителям, державним службовцям, військовим і всім законослухняним громадянам – що податки сплачують лише бідні. Світом правлять багаті, в них свої закони. Під них вони і пишуться.

Це не нам подяка за чесно сплачені податки. Це їм подяка, що дочекалися податкової амністії.

Хочу прокинутися завтра і дізнатися, що Президент наклав вето на цей закон ...

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