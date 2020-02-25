У Києві під час гасіння пожежі рятувальники знайшли три трупи в люку теплотраси



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Рятувальники повідомили, що пожежа була ліквідована о 7:38

Столична служба порятунку отримала інформацію про пожежу на вул. Набережно-Корчуватській, що в Голосіївському районі 25 лютого близько 6:20

У Києві під час пожежі в люку теплотраси знайшли тіла трьох людей. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Києві у Facebook.

Зазначається, що столична служба порятунку отримала інформацію про пожежу на вул. Набережно-Корчуватській, що в Голосіївському районі 25 лютого близько 6:20. Пожежа була ліквідована о 7:38.

«На місце події негайно прибули рятувальники найближчого підрозділу. Після прибуття вогнеборці встановили, що в люку теплотраси загорілося сміття. Під час проведення розвідки бійці виявили трьох людей без ознак життя», - додали в ДСНС.

Рятувальники повідомили, що пожежа була ліквідована о 7:38.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, 24 лютого вранці сталася пожежа у ресторані на території ВДНГ на проспекті Глушкова, 1 у Голосіївському районі Києва.

Як повідомлялося, за тиждень у Києві сталося понад 100 пожеж.