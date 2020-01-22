У Києві вшанували перших загиблих Героїв Небесної сотні (фото)



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Учасники ходи поклали квіти на місцях, де вбили протестувальників Фото: Громадське

У Києві вшанували пам'ять Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького й Олександра Бадери

Сьогодні, 22 січня, у центрі Києва відбулася хода в пам'ять про перших загиблих учасників Революції Гідності – Героїв Небесної сотні Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького й Олександра Бадери, які загинули у січні шість років тому.

Кілька десятків людей пройшли ходою від Лядських воріт до стадіону «Динамо». Серед них – родичі, друзі, знайомі загиблих під час Майдану.

У межах ходи відбулася панахида за першими полеглими біля пам’ятного знака на честь Героїв Небесної сотні на вулиці Михайла Грушевського, запалення лампадок і покладання квітів до меморіальних дощок майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, а також Романа Сеника та Олександра Бадери біля стадіону «Динамо».

Далі колона рушила до екуменічного храму архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ (алея Героїв Небесної Сотні, 6). Там пройде богослужіння за загиблими.