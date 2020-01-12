  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    ДБР сформувало підрозділ з розслідування «справ Майдану»

    • Розсилка
    <span>Забезпечена процесуальна участь фахівців у розслідуванні злочинів на Майдані</span> - ДБР сформувало підрозділ з розслідування «справ Майдану»
    Забезпечена процесуальна участь фахівців у розслідуванні злочинів на Майдані

    «Справи Майдану» розслідуватиме 32 слідчих Держбюро розслідувань

    Державне бюро розслідувань завершило формування підрозділу з розслідування «справ Майдану»: 32 слідчих і прокурори Генпрокуратури переведуть на посади в Бюро.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

    «Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців в розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство», - сказала в.о директора ДБР Ірина Венедіктова.

    Як раніше повідомлялося, три прокурори у «справах Майдану» пройшли співбесіди і залишаться на посадах.

    Нагадаємо, розслідуванням «справ Майдану» в ДБР керуватиме  Олександр Буряк. 

    Раніше ЗМІ написали, що заступником керівника Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової стане адвокат Олександр Бабіков, який захищав експрезидента Віктора Януковича. Повідомлялося, що на займаній посаді він буде займатися розслідуванням справ про розстріли Небесної сотні.

    Читайте також
      Небесна сотня (Євромайдан) прокурор слідство розслідування Державне бюро розслідувань Ірина Венедіктова
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ