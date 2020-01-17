Цьогоріч Київ на допомогу своїм героям спрямує майже 200 млн грн документ



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Виплати отримають понад 33 тис. осіб

У 2020 році у рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на матеріальну допомогу окремим категоріям населення буде спрямовано 192 мільйони гривень. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Цьогоріч на матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції, Революції Гідності та їхнім родинам, місто заклало майже 192,1 млн гривень. Це на 13,7 мільйонів гривень більше, ніж минулого року», - зазначила вона.

Ці кошти будуть виплачені у формі щорічної та щомісячної адресної матеріальної допомоги. Також вони будуть видаватися для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

За словами Хонди, виплати отримає 33 201 особа.

Детальніше про категорії та розміри матеріальної допомоги

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Нагадаємо, у 2019 році щорічну матеріальну допомогу - 5 тисяч гривень - отримали майже 28 тисяч учасників АТО. 583 особа з числа членів сімей загиблих отримали допомогу в 25 тисяч грн. Також з міського бюджету виділені кошти на винагороди воїнам АТО з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні і Дня пам’яті та примирення.