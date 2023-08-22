Фарбують граніт: жителі Києва обурилися благоустроєм на Європейській площі

У Києві на Європейській площі чоловік фарбує гранітний парапет

У центрі Києва чоловік пофарбував гранітний парапет, на якому розташована стела Небесній сотні

Жителі Києва невдоволені «благоустроєм» на Європейській площі. Містян обурює фарбування гранітного парапету у центрі столиці. Відповідний допис опублікувала депутатка Київради Ксенія Семенова.

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Ксенія Семенова запостила публікацію: на фото видно, як маляр фарбує гранітний парапет на Європейській площі. На парепеті розташована стела з іменами Небесної сотні.

«Європейська площа. Центральніше нема куди. Гранітну плитку фарбують суриком. Це така дешева фарба, побічний продукт металургійної промисловості. В Кривому Розі нею у дев‘яності фарбували плінтуси», – написала Ксеній Семенова.

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Користувач Facebook Сергій Наумович фарбування назвав «колхозом». При цьому у своєму дописі він позначив Ростислава Карандєєва – виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики.

«Ростислав Карандєєв, це територія мінкульту, кажуть. Якщо це правда, то чи не могли б Ви припинити оцей «колхоз» на Європейській площі і усунути те, що зробив цей чудовий чоловік в комбінезоні? Дякую!», – написав Сергій Наумович.

Обурилися фарбуванням граніту і інші користувачі соцмережі. «Так смішно, що аж ридати охота», – написала Катерина Яковенко.

«Відро з-під водоемульсійної фарби, є надія, що дощ з полірованого граніту після свята все змиє», – прокоментував Сергій Сенета.

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«Врізали бюджет. Так би він гіпсокартоном обшив», – написав Олександр Печета.

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