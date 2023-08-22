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Фарбують граніт: жителі Києва обурилися благоустроєм на Європейській площі

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Фарбують граніт: жителі Києва обурилися благоустроєм на Європейській площі
У Києві на Європейській площі чоловік фарбує гранітний парапет
Фото з Facebook Сергія Наумовича

У центрі Києва чоловік пофарбував гранітний парапет, на якому розташована стела Небесній сотні

Жителі Києва невдоволені «благоустроєм» на Європейській площі. Містян обурює фарбування гранітного парапету у центрі столиці. Відповідний допис опублікувала депутатка Київради Ксенія Семенова.

Ксенія Семенова запостила публікацію: на фото видно, як маляр фарбує гранітний парапет на Європейській площі. На парепеті розташована стела з іменами Небесної сотні. 

«Європейська площа. Центральніше нема куди. Гранітну плитку фарбують суриком. Це така дешева фарба, побічний продукт металургійної промисловості. В Кривому Розі нею у дев‘яності фарбували плінтуси», – написала Ксеній Семенова.

Фарбують граніт: жителі Києва обурилися благоустроєм на Європейській площі фото 1

Користувач Facebook Сергій Наумович фарбування назвав «колхозом». При цьому у своєму дописі він позначив Ростислава Карандєєва – виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики. 

«Ростислав Карандєєв, це територія мінкульту, кажуть. Якщо це правда, то чи не могли б Ви припинити оцей «колхоз» на Європейській площі і усунути те, що зробив цей чудовий чоловік в комбінезоні? Дякую!», – написав Сергій Наумович. 

Обурилися фарбуванням граніту і інші користувачі соцмережі. «Так смішно, що аж ридати охота», – написала Катерина Яковенко.

«Відро з-під водоемульсійної фарби, є надія, що дощ з полірованого граніту після свята все змиє», – прокоментував Сергій Сенета. 

«Врізали бюджет. Так би він гіпсокартоном обшив», – написав Олександр Печета.

«Коли фарба є, а розуму – немає. Країна неляканих ідіотів», написав Олександр Попенко.

Нагадаємо, у Києві розгорівся скандал через оздоблення підземного переходу. 

У Києві в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна Частина 26) знищили унікальну мозаїку. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві спалахнув скандал: вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. 

Стародавній маєток був розташований на Ярославській, 13 Б. Згідно з документами, на місці садиби хочуть звести клубний дім за замовленням адвоката Сергія Боярчукова з юридичної компанії, співвласником якої раніше був нардеп від «Європейської солідарності» Сергій Алєксєєв. 

Наприкінці липня історичний будинок оточили будівельним парканом. 1 серпня у звʼязку з розголосом інспектори «Київблагоустрою» внесли припис забудовнику, вимагаючи демонтувати будівельний паркан упродовж трьох днів. У приписі було вказано, що власник паркану, тобто відповідальний за роботи, невідомий.

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Теги: столиця благоустрій Київ

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